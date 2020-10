Microsoft Teams disposera d’un système de suppression du bruit basé sur l’IA

Le problème de la santé mondiale ne semble pas prendre fin de si tôt, il est assez clair que beaucoup d’entre nous doivent se sentir à l’aise de travailler chez eux.

Et dans le cadre de l’arsenal que nous utilisons pour rester productifs depuis notre bureau à domicile, Microsoft Teams joue sans aucun doute un rôle clé pour des dizaines de millions de personnes.

Microsoft a travaillé dur ces derniers temps pour améliorer l’expérience avec Teams, et la société a non seulement mis à niveau l’infrastructure sous-jacente, mais elle a également ajouté de nouvelles capacités. Et Microsoft ne s’arrêtera évidemment pas là, d’autres fonctionnalités étant déjà en cours de réalisation.

L’une d’entre elles est un système de suppression du bruit basé sur l’IA qui devrait couper les bruits de fond pour s’assurer que les collègues participant à la réunion n’entendent rien d’autre que votre voix.

Repérée par WindowsLatest, cette nouvelle fonctionnalité a récemment été ajoutée à la feuille de route de Microsoft Teams, et le géant du logiciel a promis de l’expédier en novembre. En d’autres termes, nous ne sommes qu’à quelques semaines du moment où elle est censée être mise en ligne.

La mise à jour de novembre est disponible pour les utilisateurs

« La suppression du bruit en temps réel basé sur l’IA sera ajoutée à Microsoft Teams. Cette fonction supprimera automatiquement les bruits de fond indésirables pendant vos réunions. La suppression du bruit basée sur l’IA fonctionne en analysant le flux audio d’un individu et en utilisant des réseaux neuronaux profonds spécialement formés pour filtrer le bruit et ne retenir que le signal vocal. Il s’agit d’une mise à jour de la suppression du bruit existante. Les utilisateurs auront désormais le contrôle sur le niveau de suppression du bruit qu’ils souhaitent. Le paramètre “Élevé” est nouveau et supprimera davantage de bruit de fond », explique Microsoft.

Il est intéressant de noter que cette fonction est censée être disponible uniquement sur la version de bureau sur Windows, bien que je pense que ce n’est que la première plateforme à l’obtenir, Microsoft devant par la suite mettre à jour les autres clients de Teams avec des fonctionnalités analogues.