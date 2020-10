Nous connaissons déjà tout du OnePlus 8T avant son lancement

Le OnePlus 8T a fait l’objet de nombreuses fuites au cours des deux derniers mois et nous savons presque tout sur le futur vaisseau amiral de la société chinoise. Suite à une fuite sur le prix repérée sur Amazon Allemagne, nous avons maintenant ce qui est supposé être le prix du OnePlus 8T en Inde.

Le prix du OnePlus 8T en Inde a été communiqué par Ishan Agarwal sur Twitter. Selon ses sources, la variante OnePlus 8T avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage sera vendue au prix de 42 999 roupies. La variante haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, en revanche, arrivera à 45 999 roupies en Inde — on a entendu parler d’un prix de 799 euros.

Dans le même tweet, Agarwal indique que l’appareil sera mis en vente à partir du 17 octobre.

Pour rappeler les prétendues spécifications, le OnePlus 8T sera doté d’un écran AMOLED de 6,5 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, OnePlus a utilisé le Snapdragon 865 au lieu du Snapdragon 865+, plus récent. Vous obtenez jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

En ce qui concerne les caméras, la société utiliserait une caméra arrière à quadruple capteur photo en forme de L avec un objectif principal de 48 mégapixels (le Sony IMX586), un objectif ultra-large de 16 mégapixels, une caméra macro de 5 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Pour sa part, OnePlus peut compter sur une caméra Sony IMX471 de 16 mégapixels.

OnePlus 8T 5G prices that I’m hearing for now are: ➡️ 8GB+128GB : INR ₹42,999 ➡️ 12GB+256GB : INR ₹45,999 Seems pretty good and the 12GB RAM Variant is a great deal. Also, Amazon advertised on TV, pretty much confirming them. Sales start 17th October! #OnePlus8T #OnePlus pic.twitter.com/DZhJNiJhRL —Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 13, 2020

Une charge rapide

Comme vous pouvez vous y attendre, l’appareil fonctionnera avec le dernier OxygenOS 11 basé sur Android 11. En termes de vitesse de charge, le 8T offrira une charge de 65 W Warp Charge qui devrait permettre de charger rapidement la batterie de 4 500 mAh — charger la batterie de 0 à 100 % en 39 minutes, et presque 58 % en seulement 15 minutes.

Si l’on en croit les rumeurs de prix, le OnePlus 8T constituera une offre solide dans le pays et sera en concurrence avec des appareils tels que le nouveau Samsung Galaxy S20 FE. Que pensez-vous de cette tarification ? OnePlus va lancer le smartphone OnePlus 8T ce mercredi 14 octobre. L’événement virtuel aura lieu ce soit à 16 heures et sera retransmis en direct sur OnePlus World et Youtube.