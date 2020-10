WordPress vous permet de partager l’intégralité de votre article de blog sur Twitter

Si vous êtes quelqu’un qui affiche du contenu entre WordPress et Twitter, il y a de bonnes nouvelles. Grâce à WordPress, il est désormais plus facile que jamais de partager votre article de blog sur Twitter.

Selon l’entreprise, vous pouvez désormais transformer votre article en fil de discussion sur Twitter en seulement deux clics supplémentaires. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez partager l’intégralité du contenu d’un article WordPress sur Twitter, y compris les images, les vidéos et les images intégrées. Cependant, n’oubliez pas que vous ne pouvez le faire que lorsque vous publiez un nouvel article. En d’autres termes, la fonctionnalité ne fonctionne pas avec les anciens articles de blog que vous avez déjà publiés.

WordPress dit avoir prêté attention aux détails de la mise en forme de vos tweets. Vous pouvez également voir un aperçu des tweets avant de les partager.

« Si un paragraphe est trop long pour un seul Tweet, par exemple, il sera automatiquement divisé en plusieurs Tweets. Et plutôt que d’écraser autant de mots que possible dans le premier Tweet et de laisser le reste se déverser dans le second, la pause viendra à la fin d’une phrase », explique l’entreprise.

La première étape pour commencer à utiliser cette fonctionnalité consiste à relier votre compte Twitter à WordPress. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur l’icône Jetpack présente dans le coin supérieur droit de l’en-tête, puis cliquer sur « Connecter un compte ». Il va sans dire que cette étape n’est nécessaire que si vous n’avez pas encore lié votre compte Twitter.

Très simple d’utilisation

Une fois que vous avez lié votre compte Twitter, vous pouvez ajouter un message personnalisé avec le contenu. En fait, vous pouvez choisir de ne partager que le lien du message sur Twitter ou le contenu entier comme fil de discussion.

Comme le souligne WordPress, cette nouvelle fonctionnalité vous permet de communiquer simultanément avec vos followers de Twitter et avec les personnes qui consultent votre blog. Cette fonction est désormais accessible aux utilisateurs de WordPress du monde entier.