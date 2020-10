Une HomePod mini pourrait arriver aux côtés de l’iPhone 12 demain

Si l’on en croit les dernières rumeurs, la petite enceinte connectée d’Apple, la HomePod mini, pourrait partager la scène lors du grand événement organisé par la société pour l’iPhone 12 demain. L’événement « Hi, Speed », qui débutera à 19 heures, heure française, ce mardi 13 octobre, sera sans surprise dominé par la nouvelle gamme d’iPhone 12, composée de quatre appareils, dont une connectivité 5G et de nouvelles fonctions de caméra comme points forts.

Il est juste de dire que le HomePod d’Apple n’a pas été tout à fait le succès que la firme Cupertino aurait pu espérer. Annoncé au milieu de l’année 2017, bien qu’il n’ait été commercialisé qu’en février 2018, il a été largement salué pour sa qualité audio, mais ses caractéristiques ont été jugées insuffisantes par rapport à ce que Alexa d’Amazon et le Google Assistant pouvaient faire sur des enceintes connectées concurrentes.

Des mises à jour ultérieures ont comblé certaines de ces lacunes, notamment la possibilité de coupler deux HomePod pour une utilisation stéréo, et la prise en charge de la lecture multipièce. En plus d’iOS 13.2, le HomePod a également bénéficié d’une prise en charge multi-utilisateur. Cependant, le problème persistant a été le prix, le HomePod coûtant actuellement 329 euros.

Dans un monde où il est possible d’avoir une enceinte connectée Echo dot ou Nest Mini pour moins de 60 euros, ou des enceontes grand public d’Amazon ou de Google avec une capacité musicale un peu plus élevée pour environ 100 euros, l’absence d’un HomePod mini semblait flagrante. On parle d’une telle enceinte depuis quelques années maintenant, mais selon une publication de Kang sur Weibo, nous sommes enfin sur le point de la voir.

Le prix du HomePod mini serait de 99 dollars, soit un tiers de ce que vous coûterait un HomePod de taille normale. Elle serait équipée d’un haut-parleur de 3,3 pouces, contre les 7 tweeters et le woofer de 4 pouces du HomePod. On ne sait pas si Apple utilisera un seul driver, comme le faisait le Google Home original, ou si cette enceinte sera associée à un second driver, comme le fait le nouveau Nest Audio.

Rendez-vous demain

La puce S5, dont Apple a annoncé la sortie en même temps que l’Apple Watch Series 5, se trouvera également à l’intérieur. Les caractéristiques exactes n’ont pas été évoquées, mais on peut supposer que la HomePod mini pourra s’intégrer de manière transparente dans un réseau multipièces, supporter des fonctions comme le streaming direct AirPlay 2 et la commande vocale, et pourra fonctionner comme une paire stéréo. Apple pourrait également utiliser les enceintes plus petites et plus abordables comme canaux arrière pour un système de son surround alimenté par l’Apple TV, tout comme les enceintes de Sonos peuvent être intégrées aux barres de son de la société.

Les précommandes du HomePod mini commenceraient le 6 ou le 7 novembre, selon les régions, et seraient disponibles à partir du 16 ou du 17 novembre. Vivement demain !