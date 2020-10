L’iPhone 5c pourrait bientôt être qualifié de « vintage et obsolète »

Apple, le géant de la technologie basé à Cupertino, a été créé en 1976. Depuis lors, la société a produit divers gadgets électroniques, dont de nombreuses générations d’ordinateurs Mac, d’iPod, d’iPad et d’iPhone. Ainsi, lorsqu’une génération de ses produits devient obsolète sur le marché, Apple les ajoute à sa « liste de produits vintage et obsolètes ». Or, selon une fuite, le fabricant à la pomme croquée prévoit d’ajouter deux autres produits à cette liste à la fin de ce mois.

Selon de récents rapports, Apple pourrait ajouter le MacBook Pro 15 pouces 2014 et l’iPhone 5c à sa « liste de produits vintage et obsolètes ». La note de service, obtenue par Macrumors, a révélé que ces produits seront ajoutés à la liste dans tous les pays le 31 octobre.

L’iPhone 5c est la dernière fois qu’Apple a lancé un iPhone en plastique. Sorti en même temps que l’iPhone 5S en 2013, l’iPhone 5c était, faute d’une meilleure description, l’iPhone SE avant que ce dernier ne soit effectivement sorti en 2016. Il était disponible dans un assortiment de couleurs, telles que le bleu, le jaune et le rose.

C’était un smartphone qui a sacrifié quelques nouvelles fonctionnalités pour atteindre un prix plus bas pour le grand public. Apple a abandonné l’idée après que les ventes du produit n’aient pas répondu aux attentes et la société s’est éloignée du plastique dans le cadre de son souci de l’impact environnemental.

Plus tôt cette année, nous avons vu Apple ajouter l’iPod touch de 5e génération à la liste susmentionnée. Aujourd’hui, l’iPhone bon marché et en plastique qui a accompagné l’iPhone 5S, en 2013, fera probablement son chemin vers la liste avec le MacBook Pro 2014.

Place à une nouvelle série de smartphones

Dans le passé, les produits Apple « obsolète » n’étaient plus éligibles pour des réparations au Genius Bar ou chez les revendeurs agréés d’Apple. Mais, le géant à la pomme croquée a commencé à offrir des réparations prolongées pour certains produits d’époque en 2018. L’iPhone 5c et le MacBook Pro 15 pouces, modèle milieu-2014, resteront indéfiniment éligibles à l’entretien, sous réserve de la disponibilité des pièces.

La nouvelle de l’arrivée de l’iPhone 5c sur la liste des produits vintage et obsolètes est arrivée le jour même où Apple a annoncé que son événement « Hi, Speed » aura lieu ce mardi 13 octobre, où la société devrait annoncer sa gamme d’iPhone 12. Il y a également des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait dévoiler ses AirTags, AirPods Studio et HomePod mini, attendus depuis longtemps.