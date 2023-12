Le HomePod nouvelle génération d’Apple : une enceinte intelligente avec écran LCD tactile

La technologie de maison connectée d’Apple s’améliore, et au lieu des traditionnels haut-parleurs, la société a fait l’objet d’une fuite qui prévoyait prétendument de présenter un HomePod de nouvelle génération avec un écran tactile LCD sur le dessus. Il est largement connu qu’Apple fait partie de l’initiative Matter pour les maisons connectées, et grâce à cette nouvelle fonctionnalité, elle obtiendra des capacités plus larges qu’auparavant.

Ce dernier développement montré par la source offre un meilleur aperçu de ce nouveau prototype de HomePod, offrant l’écran de troisième génération au lieu d’avoir les commandes lumineuses basées sur le geste sur le dessus. L’auteur de la fuite considère que ce nouvel écran sur l’enceinte connectée offrira un écran incurvé avec un verre convexe.

La source a également affirmé qu’il est maintenant désigné par Apple comme le B720, mais ne l’appelle pas encore le HomePod de 3e génération.

L’une des principales caractéristiques du HomePod de nouvelle génération sera donc l’écran LCD tactile, qui ouvre plus de possibilités aux utilisateurs pour expérimenter l’appareil, et pas seulement une enceinte connectée Bluetooth ou à commande vocale. On ne sait pas encore si Apple lui fournira son système d’exploitation dédié, d’autant plus qu’elle pourrait proposer une interface utilisateur (UI) où les commandes et autres fonctionnalités seront disponibles.

Le célèbre système interopérable conçu pour rendre la maison connectée plus performante est un vaste terrain d’entente pour les entreprises technologiques concurrentes dans le monde, dans le but d’améliorer l’expérience de la technologie. Des entreprises comme Amazon, Apple, Google, Samsung, IKEA, Philips et bien d’autres se sont ainsi associées pour intégrer leurs appareils afin d’améliorer l’expérience de la maison intelligente.

Apple et la maison connectée

Alors que d’autres entreprises disposent déjà de technologies dédiées à la maison connectée, Apple n’en a que quelques-unes, et elle s’appuie sur la série HomePod pour faire partie de cette initiative dans un premier temps.

Cependant, il existe d’autres plans, comme l’affirment certaines sources, centrés sur la transformation de l’iPad en un HomeKit, analogue à la série Nest de Google, offrant un écran connecté pour la maison.

Avec la coopération d’Apple à l’initiative Matter, et les nombreux appareils d’autres sociétés déjà présents, les spéculations sur la position d’Apple vont bon train. Cette fuite derrière le prototype d’Apple pour le HomePod de nouvelle génération dévoile davantage ses plans pour intégrer un écran LCD tactile en haut de l’appareil, ayant le même aspect et la même taille que le modèle de seconde génération, pour une expérience plus intégrée.