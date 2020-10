Les prix et les dates de sortie de l’iPhone 12 et d’un HomePod mini

Une nouvelle fuite a fourni de nombreux détails sur ce que Apple pourrait annoncer lors de son événement du 13 octobre. Dans la lignée des précédentes rumeurs, le divulgateur Kang prédit qu’Apple annoncera quatre nouveaux modèles d’iPhone lors de son événement, mais précise que nous verrons également une nouvelle enceinte connectée HomePod abordable.

Il fournit également une foule de détails supplémentaires et d’informations sur la gamme d’iPhone 12. Selon AppleTrack, Kang a fait ses preuves et a prédit avec précision plusieurs des annonces d’Apple concernant la WWDC et les événements de septembre de cette année.

Kang indique qu’Apple annoncera quatre nouveaux iPhone la semaine prochaine : un iPhone 12 mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Tous les quatre seront apparemment compatibles avec la connectivité 5G, y compris les ondes mmWave aux États-Unis. L’écran Super Retina XDR, qui était auparavant exclusif aux modèles Pro de l’iPhone 11, sera apparemment disponible sur toute la gamme cette fois-ci, et les smartphones seraient dotés d’une protection d’écran plus résistant aux chutes. Tous les quatre pourront apparemment filmer selon la norme Dolby Vision HDR.

4 iPhone, 4 choix

L’iPhone 12 mini aurait un écran de 5,4 pouces et un prix de départ de 699 dollars. Il serait disponible en noir, blanc, rouge, bleu et vert, et les options de stockage seraient comprises entre 64 et 256 Go. Kang affirme qu’il sera livré avec deux capteurs photo – un grand angle et un ultra-large — et pourra être précommandé le 6 ou le 7 novembre, avec une date de sortie prévue pour le 13 ou le 14 novembre.

Ensuite, l’iPhone 12 de 6,1 pouces pourrait être proposé au prix de départ de 799 dollars. Il sera apparemment disponible en noir, blanc, rouge, bleu et vert, avec des options de stockage allant de 64 à 256 Go. Il serait livré avec les mêmes capteurs photo que l’iPhone 12 mini, et sera disponible en précommande le 16 ou le 17 octobre, avec une date de sortie le 23 ou le 24 octobre.

Il prévoit un prix de départ de 999 dollars pour l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces. Il sera disponible en or, argent, graphite et bleu, et sa capacité de stockage sera comprise entre 128 et 512 Go. En plus de ses capteurs photo grand et ultra-large, le modèle Pro sera équipé d’un téléobjectif avec zoom optique 4x et d’un capteur LIDAR pour la réalité augmentée. Ils affirment que les précommandes commenceront le 16 ou le 17 octobre, avec une date de sortie le 23 ou le 24 octobre.

Enfin, l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces aura apparemment un prix de départ de 1 099 dollars. Kang affirme qu’il sera livré en or, argent, graphite et bleu, avec une capacité de stockage allant de 128 à 512 Go. Comme l’iPhone 12 Pro, il possède trois caméras et un capteur LIDAR, mais son téléobjectif offrirait un zoom optique 5x. Les précommandes commenceraient le 13 ou le 14 novembre, avec une date de sortie le 20 ou le 21 novembre.

Nouvelle connectique, nouvelle enceinte

Kang prédit également qu’Apple annoncera de nouveaux chargeurs sans fil « MagSafe » lors de l’événement. Ceux-ci pourraient fonctionner avec un nouvel étui pour iPhone compatible avec les chargeurs sans fil, selon MacRumors, qui utilise des aimants pour l’aider à s’aligner correctement. Apple utilisait auparavant la marque MagSafe pour sa gamme de câbles d’alimentation MacBook qui se fixent magnétiquement aux ordinateurs portables. Kang ajoute que nous ne verrons pas de chargeurs ou d’écouteurs inclus avec les iPhone de cette année.

Enfin, Kang ajoute que nous verrons une HomePod mini à 99 dollars annoncée lors de l’événement. L’enceinte connectée, qui serait la deuxième d’Apple après la HomePod originale, est censée être en fabrication depuis un certain temps, et d’autres rapports ont indiqué qu’il pourrait être proche de sa sortie. Kang affirme que l’enceinte sera alimentée par le même processeur S5 que celui que nous avons vu dans l’Apple Watch Series 5 de l’année dernière et dans l’Apple Watch SE de cette année, et qu’elle pourrait être livrée le 16 ou le 17 novembre.