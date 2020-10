Apple s’apprête à lancer l’iPhone de nouvelle génération dans quelques jours seulement, mais en attendant, la société planifie et travaille également sur de nouveaux projets qui pourraient l’aider à conquérir une plus grande part du marché des mobiles.

Plus précisément, le géant technologique basé à Cupertino a récemment déposé la marque « iPhone for Life » à Hong Kong, selon un rapport de Patently Apple, mais la société pourrait ensuite l’étendre à d’autres marchés.

Cette marque a été déposée par Apple et semble être associée à des supports de données mobiles et à plusieurs sortes de partenaires d’Apple. L’important ici n’est pas le programme auquel cette marque sera probablement associée. Ce qui est important ici, ce sont les implications pour la personne qui s’inscrit.

Apple elle-même a été très vague sur le sujet, mais à en juger par les informations que la société a incluses dans les documents officiels, il pourrait s’agir d’un programme de location qu’elle pourrait utiliser pour l’iPhone. Bien sûr, cela pourrait rendre l’appareil lui-même plus abordable et permettre à davantage de clients de s’en procurer un, ce qui pour Apple est sans aucun doute un pas important vers une plus grande part de marché.

Le programme « iPhone for Life » d’Apple sera très probablement l’équivalent d’un système d’abonnement où l’utilisateur est autorisé à échanger son iPhone contre le dernier né dès qu’un nouvel iPhone est mis sur le marché. L’adhésion à un tel programme renforcera l’emprise d’Apple sur les utilisateurs d’iPhone dans le monde entier, tant dans leur esprit que sur le papier.

En attendant, Apple va lancer 4 iPhone 12

En attendant, Apple s’apprête à lancer une nouvelle gamme d’iPhone dès ce mois-ci, et cette fois-ci, quatre modèles différents seront mis sur le marché. Le plus petit d’entre eux sera l’iPhone 12 mini de 5,4 pouces, qui sera tout nouveau et spécifiquement destiné à ceux qui veulent un nouvel iPhone plus petit. Il y aura deux différents iPhone de 6,1 pouces cette année, l’un d’eux succédant à l’iPhone 11, tandis que l’autre sera un iPhone 11 Pro amélioré.

Le successeur de l’iPhone 11 Pro Max sera doté d’un écran de 6,7 pouces et constituera cette année la configuration haut de gamme.