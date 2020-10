Microsoft apporte xCloud à iOS depuis le Web

Après avoir lancé le mois dernier le service de streaming de jeux xCloud sur Android, Microsoft envisage maintenant de le déployer sur les iPhone et iPad. C’est ce qu’affirme Business Insider, qui affirme que le responsable des jeux de Microsoft, Phil Spencer, a récemment révélé que le service sera disponible sur les appareils mobiles d’Apple, peut-être dans le courant de l’année prochaine.

Selon le rapport, Spencer a déclaré aux employés de la société lors d’une récente réunion que « nous allons absolument finir sur iOS avec le Game Pass ». Microsoft permet actuellement aux utilisateurs d’iOS de streamer des jeux Xbox depuis leur console vers leurs smartphones.

Alors que l’entreprise développe une application xCloud qu’elle espère lancer à terme sur les iPhone et iPad, le service xCloud devrait d’abord être disponible sur les appareils Apple sous la forme d’une « solution basée sur un navigateur direct » qui fonctionnerait sur n’importe quel appareil iOS et iPadsOS depuis n’importe quel navigateur mobile standard.

Plus tard, au cours de la même réunion, Spencer aurait également affirmé que le Game Pass serait également disponible sur les PC sous Windows 10 l’année prochaine. Si la version Windows peut sortir sans trop de soucis, il sera intéressant de voir si Apple finira par céder et admettre les applications xCloud de Microsoft et Stadia de Google sur l’App Store après de nombreuses querelles par le passé.

Microsoft a officiellement lancé son service de jeu xCloud en septembre après avoir publié une version en preview public à la fin de l’année dernière. Cependant, Apple bloque l’application sur iOS parce qu’elle ne respecte pas les directives actuelles de l’App Store. Selon Apple, ces applications ne sont pas disponibles sur ses plateformes, car elles ne peuvent pas examiner chaque titre de jeu individuellement, contrairement aux versions standards de l’App Store.

Un vrai parcours du combattant

Microsoft s’est prononcée contre Apple et sa politique, qui est également en conflit avec Epic Games au sujet de Fortnite et de son habituelle rétribution de 30 %. Espérons que cela changera à l’avenir.

Bien que les commentaires de Spencer n’aient pas encore été rendus publics, il a mentionné qu’il aimerait voir xCloud sur les consoles Xbox et les PC à l’avenir, mais que ces demandes sont « juste plus lointaines » et se retrouvent dans une longue liste de « choses cool sur lesquelles l’équipe xCloud travaille ».