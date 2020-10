Netflix pourrait faire disparaître la fâcheuse pop-up « Vous êtes encore là ? »

Netflix est peut-être le service de streaming le plus populaire au monde, mais ce n’est pas une plateforme parfaite. L’interface a été simplifiée, des bugs ont été corrigés et le contenu a été réorganisé à plusieurs reprises au fil des ans, mais parfois, ce sont les petites choses qui irritent le plus les utilisateurs.

Pendant des années, les abonnés de Netflix se sont plaints de l’impossibilité de désactiver les avant-premières gênantes qui apparaissaient au survol d’une série TV ou d’un film. En février, Netflix a finalement ajouté une option permettant de désactiver les prévisualisations automatiques, ce qui pourrait bientôt mettre fin à une autre nuisance majeure.

Si vous avez déjà assisté à une « Netflix party », le fléau de votre existence est probablement l’écran qui s’affiche et vous demande si vous regardez toujours l’écran. Bien sûr que je regarde toujours ! Sinon, j’aurais éteint l’application ! Cela dit, je suis sûr que certaines personnes s’endorment en regardant Netflix, mais lorsque vous êtes chez vous un samedi après-midi, la dernière chose que vous voulez, c’est d’être interrompu par un message inutile.

Il semble que ces plaintes soient enfin parvenues à Netflix, car certains utilisateurs voient une nouvelle option lorsque l’écran s’affiche, qui dit « Lire sans demander à nouveau ». Comme The Verge l’a constaté ce mardi, des tweets et des TikToks concernant cette fonctionnalité ont été envoyés pendant des semaines, ce qui laisse penser qu’elle est actuellement en phase de test.

Toutes les fonctionnalités testées ne se retrouvent pas dans le produit final, mais celle-ci semble être une évidence.

Un simple test

Nous ne savons pas quand ni si l’option « Lire sans redemander » sera mise à la disposition du grand public, mais en parcourant Twitter, il semble que certains abonnés aient vu la fonction dès décembre 2019.

Les mentions ont complètement cessé en mars, mais elles ont repris avec vigueur en septembre. Tout cela pour dire que la fonction a été testée au moins deux fois, chacune plus importante que la précédente, et je ne serais pas surpris si nous avions tous la possibilité de regarder des séries TV et des films sur Netflix sans interruption dans un avenir très proche.