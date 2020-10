Microsoft affirme que xCloud pour console et PC est toujours dans les cartons

Au début de l’année, Microsoft a ajouté le projet xCloud à son Xbox Game Pass. Ce lancement est intervenu après une longue période de tests, mais même si le streaming de jeux fait partie du package Xbox Game Pass Ultimate, il n’est disponible que sur les appareils Android. Étant donné les règles d’Apple concernant la distribution sur l’App Store, on peut affirmer sans risque de se tromper que le streaming de jeux ne sera pas disponible sur iOS de sitôt.

Ainsi, bien que cela semble un peu ridicule, xCloud, ou comme on l’appelle maintenant simplement, Cloud Gaming, n’est qu’une option sur mobile et sur une seule plateforme. Même si vous êtes membre du Xbox Game Pass sur PC ou Xbox One, vous ne pourrez pas réellement diffuser des jeux en continu sur ces appareils. Alors pourquoi ? Eh bien, il s’avère que c’est juste une question de priorités pour Microsoft.

C’est une réelle problématique, dont Microsoft a déjà parlé à maintes reprises de porter le streaming de jeux sur d’autres plateformes. Il s’avère que l’accent mis actuellement sur Android ne signifie pas nécessairement que le streaming mobile sera la seule option à partir de maintenant. En fait, dans un nouveau tweet, le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, déclare que le streaming de jeux sur Xbox et PC est quelque chose que Microsoft veut poursuivre à l’avenir.

« Oui, nous voulons le faire », a déclaré Spencer en réponse à un tweet qui demandait si le streaming sur les consoles et les PC pourrait se faire à un moment donné. « C’est dans la longue liste des choses cool sur lesquelles l’équipe xCloud travaille, juste un peu plus loin dans la liste. Mais nous voulons que les joueurs sur consoles et PC puissent naviguer aussi facilement que les joueurs mobiles », poursuit-il.

Plus précisément, l’utilisateur Spencer répondait à une référence à un tweet de Ben Gilbert qui suggérait que le streaming de jeux sur les consoles et les PC pourrait être un bon moyen de permettre aux joueurs de tester les jeux avant de les télécharger depuis le Game Pass.

Sur PC, le streaming de jeux pourrait être particulièrement utile, car s’il y a beaucoup de joueurs sur PC, il y a beaucoup plus de gens qui possèdent un ordinateur qui n’est pas nécessairement équipé pour exécuter des jeux de la qualité d’une console.

Yes, we want to do this. It’s in the long list of cool things the xCloud team is working on, just a bit further down the list. But we want console and PC players to be able to browse as easily as mobile players, it’s a good gamepass feature.

—Phil Spencer (@XboxP3) October 7, 2020