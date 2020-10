Les spécifications des OnePlus Buds Z s’affichent sur la toile

À moins d’une semaine de la grande annonce du OnePlus 8T le 14 octobre, OnePlus a déjà confirmé qu’elle lancera de nouveaux écouteurs sans fil, qui seront très probablement lancés sur le marché comme les OnePlus Buds Z, aux côtés de son flagship.

Aujourd’hui, Ishan Agarwal a fait part de nouveaux détails sur les OnePlus Buds Z et OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition, deux paires d’écouteurs Bluetooth que la société annoncera le même jour.

OnePlus positionnera probablement la Buds Z comme une version plus abordable de ses actuels OnePlus Buds. Les nouveaux écouteurs sans fil seront dotés de drivers de 10 mm et auront une autonomie de 20 heures. À titre de comparaison, les OnePlus Buds sont équipés de drivers de 13,4 mm et OnePlus affirme qu’ils peuvent offrir jusqu’à 30 heures d’autonomie avec le boîtier de charge inclus. En outre, les écouteurs offriront une optimisation du son grâce aux technologies Dirac Audio Tuner et Dolby Atmos.

Nous savons, grâce à un tweet récemment partagé par OnePlus, que les Buds Z pèseront 4,35 g et qu’ils seront résistants à l’eau et à la poussière (IP55). Ils auront plus ou moins le même design que les OnePlus Buds. Parmi les autres caractéristiques, citons la connectivité Bluetooth 5.0, les doubles microphones, ou encore les embouts en silicone pour la suppression passive du bruit.

Des écouteurs plus riches en basse

Comme vous l’avez peut-être deviné en lisant le nom, les OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition seront riches en basses. L’autonomie de la batterie serait également inférieure à celle des Bullets Wireless Z, avec une seule charge qui devrait vous procurer environ 17 heures de lecture au lieu de 20. Sinon, les deux paires d’écouteurs Bluetooth devraient être presque identiques.

Comme les actuels écouteurs Bullets Wireless Z, le nouveau modèle comprendra des drivers de 9,2 mm et un support de charge rapide qui vous permettra d’obtenir une autonomie de 10 heures après environ 10 minutes de charge.