Microsoft Edge se dote d’un comparateur de prix et d’un outil de capture d’écran très utile

Microsoft a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour le navigateur Microsoft Edge, dont un comparateur de prix qui arrive juste à temps pour la saison des achats de fin d’année, ainsi qu’un outil de capture d’écran très utile qui vous permettra de capturer facilement une page Web entière.

La nouvelle fonction de comparaison des prix fonctionne chez divers revendeurs pendant que vous faites vos achats en ligne dans Edge. L’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité est assez simple. Si vous faites des achats pour les vacances, par exemple, et que vous créez une liste de produits à l’intérieur d’une collection, vous pourrez cliquer sur un bouton « comparer les prix avec ceux d’autres revendeurs » pour voir une comparaison.

Malheureusement, ce comparateur de base est limité aux revendeurs américains lors du lancement, mais Microsoft promet de l’intégrer dans un service plus proactif avec des options de coupons à l’avenir.

La deuxième grande mise à jour de Edge ce mois-ci est un nouvel outil de capture d’écran. S’il existe de nombreuses façons de faire une capture d’écran d’une page Web, la plupart des outils existants se contentent de faire une capture d’écran de ce que vous voyez sans pouvoir capturer une page Web entière ou faire défiler l’écran au fur et à mesure que vous le saisissez. Le nouvel outil de capture d’écran de Edge fera automatiquement défiler une page vers le bas afin que vous puissiez tout capturer en une seule capture d’écran. Microsoft ajoutera également des fonctionnalités d’encrage à cet outil dans une prochaine version de Edge, et les testeurs pourront accéder à cette fonctionnalité bêta prochainement.

En plus de la comparaison des prix et des ajouts de captures d’écran, Edge a également la possibilité de personnaliser la nouvelle page d’onglet avec vos propres photos. La gestion des PDF est également améliorée grâce à la nouvelle prise en charge de la table des matières. Cela vous permettra de cliquer et de naviguer rapidement vers les différentes sections du PDF au lieu de faire défiler les pages sans réfléchir.

Pinterest et Meet Now

Ensuite, Microsoft met à jour Microsoft Edge avec une offre groupée « Collections + Pinterest » qui est censée aider les utilisateurs à trouver des articles connexes en ligne. « Pour commencer, il suffit d’ajouter des articles à votre collection. Lorsque cette option est activée, vous verrez des suggestions d’épingles liées à votre collection en bas du volet Collections. Vous pouvez facilement ajouter ces suggestions à votre collection existante, ou exporter votre collection vers un nouveau tableau sur Pinterest », explique Microsoft.

Le navigateur reçoit également un bouton « Meet Now » sur la nouvelle page d’onglet Edge, permettant ainsi à deux personnes de se connecter plus rapidement. Meet Now est une nouvelle fonction de Skype qui permet de créer des appels vidéo sans avoir besoin de compte ou autre.

« Il suffit de cliquer sur Meet Now pour lancer votre propre conversation vidéo ; vous pouvez facilement créer un lien à partager avec un maximum de 50 amis qui peuvent vous rejoindre gratuitement — aucune inscription ou téléchargement requis. Meet Now vous permet de partager des écrans, de chatter avec d’autres personnes et d’enregistrer des sessions qui durent aussi longtemps que vous le souhaitez2. Cette expérience commencera à être déployée sur Edge ce mois-ci et sera disponible dans Outlook sur le Web et sur la barre des tâches de Windows 10 dans les semaines à venir, ce qui rendra plus facile que jamais la connexion avec vos proches en cette période de vacances », explique Microsoft.

Encore un manque

Bien que de nouvelles fonctionnalités apparaissent dans Edge ce mois-ci, il manque encore au navigateur une option de synchronisation cruciale pour beaucoup. La synchronisation des onglets et de l’historique entre les appareils était promise pour l’été, mais ces importantes fonctionnalités de synchronisation n’arriveront désormais qu’à l’automne. « La synchronisation des onglets et de l’historique est encore à venir », explique Kumar. « Il est probable que ce soit pendant l’automne ».