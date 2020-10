realme 7 et realme 7 Pro, deux smartphones très alléchant à petit prix

Comme les rumeurs le laissaient entendre, realme a lancé deux nouveaux smartphones abordables qui promettent des performances et des capacités supérieures à ce que leur prix modeste pourrait laisser croire — une tradition chez la marque.

Depuis ses débuts, realme utilise en grande partie la même technologie que OPPO et OnePlus — faisant partie de la même famille d’entreprises — mais les amène à un coût bien inférieur, avec des économies sur les coûts de construction et les composants de qualité.

À cette fin, realme a maintenant lancé realme 7 et realme 7 Pro, qui se situent tous deux confortablement en dessous de la barre des 350 euros. Mais quelle est exactement la différence entre les deux smartphones de la série ?

Conception

realme 7 : 162,3 x 75,4 x 9,4 mm (196,5 g)

realme 7 Pro : 160,9 x 74,3 x 8,7 mm (182 g)

realme 7 : capteur physique d’empreintes digitales sur le côté

realme 7 Pro : capteur d’empreintes digitales sous l’écran

realme 7 : coloris Bleu brumeux et Blanc Brumeux

realme 7 Pro : coloris Blanc miroir et Bleu miroir

Le fait d’être dans la même série signifie que les deux smartphones présentent un design analogue, avec la même disposition des ports sur le bord inférieur, avec des boutons de volume sur la droite et une finition givrée analogue à l’arrière. Mais, il y a des différences essentielles.

Le realme 7 est un peu plus long, plus large et plus épais que le Pro et il est aussi un peu plus lourd. Les raisons en deviennent claires quand on regarde le matériel un peu plus loin (spoiler: batterie plus grosse). Parmi les autres différences, citons le fait que le realme 7 possède un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation situé sur le bord droit du smartphone. Le modèle Pro utilise un capteur optique intégré à l’écran.

Bien que similaire, la conception du bloc de caméra à l’arrière est également différente. Le realme 7 a les quatre capteurs dans une colonne, ce qui rend le rectangle plus long et plus mince que celui du Pro, qui place l’une des caméras à basse résolution à côté de l’une des deux caméras principales.

Deux couleurs différentes sont disponibles pour chaque modèle. Le modèle Pro est disponible en Bleu brumeux et Blanc Brumeux, tandis que la realme 7 est disponible en Blanc miroir et Bleu miroir.

Écran

realme 7 : écran LCD de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz

realme 7 Pro : écran Super AMOLED de 6,4 pouces

Les deux : résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels

Les deux : découpe pour la caméra frontale

Les deux smartphones ont un écran complètement plat à l’avant, avec une découpe pour la caméra frontale dans le coin supérieur gauche. Ils sont tous deux en résolution full HD+, mais c’est là que s’arrête la ressemblance.

L’écran plus grand de 6,5 pouces du realme 7 standard utilise la technologie LCD pour réduire les coûts (ce qui explique l’absence de capteur d’empreintes digitales sous l’écran). Il s’agit également d’un panneau avec un taux de rafraîchissement plus élevé — 90 Hz.

Quant au realme 7 Pro, il utilise un panneau AMOLED fourni par Samsung, ce qui signifie qu’il est plus lumineux et plus vif, et qu’il offre des noirs plus profonds. Il est plus petit – 6,4 pouces — et a « seulement » une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, mais il compense avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Cela devrait quand même permettre des réponses rapides aux entrées et gestes tactiles.

Performances et matériel

realme 7 : processeur MediaTek Helio G95

realme 7 Pro : processeur Snapdragon 720G

realme 7 : variantes 4 Go de RAM/64 Go de stockage, 6 Go de RAM/64 Go de stockage et 8 Go de RAM/128 Go de stockage

realme 7 Pro : 8 Go de RAM/128 Go de stockage

realme 7 : batterie d’une capacité 5 000 mAh et charge rapide Dart 30W

realme 7 Pro : batterie d’une capacité de 4 500 mAh et charge rapide SuperDart 65 W

C’est dans le domaine de la puissance que les deux smartphones se distinguent vraiment. Le modèle Pro porte bien son nom. Alors que le realme 7 utilise un processeur MediaTek Helio G95 moins cher, le modèle Pro utilise un processeur Snapdragon 720G relativement puissant. Et, bien que sa batterie de 4 500 mAh soit d’une capacité inférieure à celle du realme 7 standard, elle est équipée de la technologie SuperDart Charge de 65 W super rapide qui est — essentiellement — une version remaniée du SuperVOOC 2.0 de OPPO. Cela signifie que vous obtenez une charge complète en moins de 40 minutes.

La batterie de 5 000 mAh du realme 7 devrait vous permettre d’obtenir de très bonnes performances toute la journée (et peut-être même deux jours d’utilisation) à partir d’une charge complète, et le Dart Charge de 30 W vous donnera encore une journée complète de puissance à partir de 30 minutes de connexion au chargeur.

Le realme 7 dispose de trois variantes de stockage et de RAM détaillées ci-dessus dans les puces, tandis que le Pro n’existe qu’en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Caméras

realme 7 : configuration à quatre caméras Capteur photo principal de 48 mégapixels à ouverture f/1,8 (Samsung S5KGM1ST) Capteur ultra-large 119 degrés de 8 mégapixels f/2,3 Capteur portrait N & B de 2 mégapixels f/2,4 Capteur macro de 2 mégapixels f/2,4

realme 7 Pro : configuration à quatre caméras Capteur photo principal de 64 mégapixels f/1,8 (Sony IMX682) Capteur ultra-large à 119 degrés de 8 mégapixels f/2,3 Capteur pour portrait N & B de 2 mégapixels. f/ 2,4 Capteur macro de 2 mégapixels f/2,4

realme 7 : caméra de 16 mégapixels à 79 degrés

realme 7 Pro : caméra de 32 mégapixels à 85 degrés

Il est intéressant de noter que les grandes lignes des configurations de caméras sont assez analogues. Tous deux comportent un bloc à quatre caméras avec un capteur ultra-large et un capteur principal placés à côté d’un capteur macro à basse résolution, et d’un capteur de profondeur monochrome.

Cependant, les spécificités exactes sont un peu différentes. Le modèle Pro est équipé d’un capteur Sony à plus haute résolution, tandis que le realme 7 standard utilise un capteur Samsung de 48 mégapixels. Cela devrait permettre d’obtenir de meilleures images avec le modèle Pro, pas nécessairement en raison du nombre de pixels plus élevé, mais parce que Sony semble être la référence en matière de qualité d’image de nos jours. Les deux modèles sont équipés de la même caméra ultra-large avec un capteur de 8 mégapixels et un champ de vision de 119 degrés.

En façade, le realme Pro a une caméra avec un champ de vision plus large de 85 degrés, qui a également le double du nombre de mégapixels.

Prix et disponibilité

realme 7 : 179 euros, 199 euros et 249 euros , disponible à partir du 21 octobre

, disponible à partir du 21 octobre realme 7 Pro : 329 euros avec 30 euros d’ODR du 13 octobre au 19 novembre chez nos revendeurs et à 309 euros chez la Fnac du 20 au 30 novembre, disponible à partir du 21 octobre

Verdict

En fin de compte, on comprend pourquoi le modèle Pro est plus cher que le modèle standard et qu’il peut valoir la peine de dépenser le supplément si cela reste dans votre budget. En fait, c’est une recommandation facile à suivre si vous envisagez le modèle à plus forte capacité de stockage/RAM dans la version non Pro.

La version Pro dispose d’un meilleur écran, d’une meilleure caméra, d’un meilleur processeur et d’une charge plus rapide, et tous ces éléments amélioreront l’expérience. Cependant, étant donné les spécifications et surtout de l’énorme batterie de 5 000 mAh, à 179 euros, le realme 7 standard semble être une bonne affaire.