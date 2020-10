Fossil Gen 5E : des smartwatches Wear OS plus petites et plus abordables

Fossil Gen 5E : des smartwatches Wear OS plus petites et plus abordables

La Apple Watch SE est enfin là, et il va sans dire que c’est un dispositif parfaitement logique, d’autant plus qu’Apple a besoin d’un moyen d’étendre sa portée au-delà du marché haut de gamme. Et bien que la Watch SE conserve l’approche de haute qualité de ses grandes sœurs plus onéreuses, elle est fournie avec des spécifications moins nobles alimentées par le matériel de la précédente génération, ce qui a permis à Apple de réduire le prix et de le rendre disponible à un prix bien inférieur à celui de la nouvelle Series 6.

Et c’est une approche que Fossil semble également utiliser. Beaucoup ont affirmé que la Fossil Gen 5 est l’une des meilleures, sinon la meilleure, montre connectée Wear OS sur le marché, avec un mélange presque parfait de capacités de dernière génération et une qualité de fabrication de premier ordre. Maintenant Fossil veut s’attaquer à davantage d’acheteurs avec un modèle encore plus abordable.

En effet, les nouvelles montres connectées Gen 5E de Fossil sont des successeures à la Gen 5 de l’année dernière, mais elles sont plus grandes et plus abordables. En plus de trois nouveaux styles de 44 mm, la nouvelle Gen 5E est disponible dans une nouvelle taille de 42 mm, qui comporte des bords plus petits pour conserver le même écran OLED de 1,19 pouce. Les deux tailles de la Gen 5E seront vendues au prix de 249 euros, contre le prix de départ de 299 euros pour la Gen 5.

À ce prix, vous bénéficiez toujours de la plupart des mêmes fonctionnalités que l’actuelle montre connectée Gen 5 sous Wear OS. Les montres Gen 5E sont livrées avec les fonctions de suivi du sommeil, d’économie de batterie et de remise en forme qui ont été intégrées à la Gen 5 par le biais d’une mise à jour logicielle en août. Elles sont équipées d’un haut-parleur et d’un microphone qui vous permettent de passer des appels par un smartphone Android ou iOS connecté ou d’effectuer des requêtes sur Google Assistant. Ils incluent également un suivi du rythme cardiaque et de l’activité.

Malheureusement, ces similitudes signifient également que vous obtenez toujours un processeur Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm, plutôt que le processeur Wear 4100 mis à niveau cette année. Les Fossil Gen 5E ont 1 Go de RAM et une batterie d’une capacité de 300 mAh. Leur résistance à l’eau est évaluée à 30 mètres, ce qui signifie qu’ils pourront supporter des éclaboussures ou être utilisés sous la pluie, mais pas pour nager, et qu’ils pourront également gérer les paiements mobiles via NFC.

Livraison à partir du 3 novembre

Comme le suggère le prix de départ plus bas, les montres connectées Fossil Gen 5E ne sont pas livrées avec toutes les caractéristiques phares de la gamme Gen 5 de l’année dernière. Les couronnes situées sur le côté droit ne tournent pas sur les nouveaux modèles Gen 5E, et il n’y a pas de GPS autonome, de sorte que vous devrez garder votre smartphone pour que les montres puissent connaître votre position. La capacité de stockage est réduite à 4 Go, contre 8 Go la dernière fois, et il n’y a pas non plus de capteur de lumière ambiante, ni d’altimètre, ni de boussole.

La nouvelle série Gen 5E sera livrée « autour » du 3 novembre, selon le site Web de Fossil — pour le moment aucune information pour le marché français.

En attendant, tout le monde s’attend à ce que Fossil propose le modèle Gen 6, bien que personne ne sache exactement quand cet appareil est censé être mis en service. La bonne nouvelle, c’est que la société est devenue très engagée dans le domaine des wearables en général, et des smartwatches en particulier, ce qui ne peut que contribuer à la croissance de l’écosystème Wear OS, d’autant plus qu’Apple Watch continue de dominer ce secteur.