Tesla pourrait bientôt alerter les conducteurs si leur attention se détourne de la route

Si Tesla conserve son leadership dans l’industrie de la voiture électrique, l’une des questions qui a reçu le plus de critiques jusqu’à présent est le mode de pilote automatique. Ce mode d’intelligence artificielle, qui est un exemple pour de nombreuses sociétés de véhicules électriques sur le marché, peut malheureusement être trompé par les conducteurs.

Bien que l’entreprise ait insisté sur le fait qu’il n’est pas destiné à être utilisé à des fins d’autopilotage, certains conducteurs continuent de penser que l’Autopilot de Tesla leur permet de quitter la route des yeux tout en tenant le volant. Les accidents impliquant les voitures de Tesla ont souvent mis en cause cette fonction et la société pourrait chercher des moyens de la réduire avant que le nombre d’accidents n’augmente.

Aujourd’hui, Tesla semble avoir l’intention d’inspecter le conducteur. En effet, les véhicules électriques Tesla pourraient bientôt alerter les conducteurs si leur attention se détourne de la route grâce à un matériel déjà présent sur certains modèles.

La Tesla Model 3 est équipée d’une caméra orientée vers la cabine depuis des années, mais ce n’est que l’année dernière que Elon Musk a révélé à quoi elle servirait, avec l’assurance que les caméras sont restées inactives pendant tout ce temps. Bien qu’elles ne puissent pas être entièrement autonomes, les caméras sont déjà en train de préparer les futurs « robotaxis » Tesla où le comportement des passagers serait enregistré à de potentielles fins légales.

Cependant, au début de l’année, Tesla a activé les caméras des voitures de Model 3 et de Model Y sur une base volontaire pour recueillir des images et de courts clips vidéo de la cabine avant une collision. Bien sûr, les conducteurs étaient libres d’accepter ou de refuser l’étude comme ils le souhaitaient, mais un populaire hacker de Tesla a découvert plus que ce que Tesla a pu dire qu’elle collectait.

Green a révélé que le logiciel de Tesla détectait également des événements comme le moment où les yeux du conducteur sont fermés, en haut ou en bas ou si le conducteur utilise le téléphone.

In case you were wondering what does the selfie camera in model 3 currently try to detect:

BLINDED

DARK

EYES_CLOSED

EYES_DOWN

EYES_NOMINAL

EYES_UP

HEAD_DOWN

HEAD_TRUNC

LOOKING_LEFT

LOOKING_RIGHT

PHONE_USE

SUNGLASSES_EYES_LIKELY_NOMINAL

SUNGLASSES_LIKELY_EYES_DOWN

—green (@greentheonly) October 4, 2020