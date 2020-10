Si la part de marché de Windows 10 augmente, Windows 7 fait de la résistance

L’adoption de Windows 10 ne cesse d’augmenter, selon de nouvelles données, le dernier système d’exploitation de bureau de Microsoft ayant atteint un nouveau record personnel en septembre.

Mais dans le même temps, Windows 7, le système d’exploitation lancé en 2009 et qui a déjà été abandonné, continue d’être le deuxième choix le plus populaire pour les ordinateurs de bureau malgré les risques évidents en matière de sécurité.

Plus précisément, Windows 10 fonctionne actuellement sur pas moins de 61,26 % des PC, contre 60,57 % en août, selon les chiffres de NetMarketShare. Cette augmentation n’est pas forcément surprenante, étant donné que Microsoft a mis à la retraite Windows 7 en janvier dernier, et qu’elle fait maintenant pression pour que tout le monde, y compris les consommateurs et les entreprises, passe à Windows 10 dès que possible.

Mais en même temps, Windows 7 a également réussi à augmenter sa part de marché le mois dernier, alors qu’elle devrait en fait diminuer à un rythme accéléré.

Windows 7 est passé de 22,31 % en août à 22,77 % le mois dernier, et bien que l’augmentation ne soit pas substantielle, elle intervient à un moment où Windows 10 a également enregistré une croissance. Cela signifie que Windows 7 a en fait bénéficié du déclin d’un autre système d’exploitation, tel que Linux.

Les performances surprenantes de Windows 7

Mais en fin de compte, est-ce toujours une bonne idée de s’en tenir à Windows 7 ? Pas si vous demandez à Microsoft, car l’entreprise ne cesse de rappeler les risques de sécurité à chaque occasion. S’en tenir à un système d’exploitation qui ne reçoit plus de patchs et de correctifs de sécurité est un grand NON, et Microsoft ne fournit des mises à jour qu’aux clients qui paient pour des versions de sécurité étendues dans le cadre d’un programme dédié aux entreprises.

Les consommateurs devraient sans aucun doute passer à Windows 10, même si ces chiffres montrent clairement que la transition vers le nouveau système d’exploitation se fait à un rythme lent, voire stagnant à certains moments.