Slack teste le partage vidéo et les canaux audio pour répondre au besoin du télétravail

Les Stories, les canaux vocaux de type « Discord » et les DM inter-entreprises peuvent sembler des alternatives peu pratiques aux outils de travail standard, mais Slack pense que la nature informelle de ces fonctionnalités peut aider les collègues à se connecter les uns aux autres. Slack prévoit de mettre en place ces fonctionnalités à la fin de l’année 2020 et au début de l’année 2021.

En effet, Slack travaille sur un ensemble de fonctionnalités expérimentales, comme la possibilité de partager de courtes vidéos et de créer des canaux audio uniquement sur lesquels les membres de l’équipe peuvent se rendre pour des conversations informelles. Des mises à jour vidéo asynchrones peuvent apparaître en haut des chaînes et ressembler aux courtes vidéos ou aux Stories rendues populaires par Snapchat et copiées par les applications de Facebook.

Elle a déclaré que les nouvelles fonctionnalités sont conçues pour aider les membres de l’équipe qui travaillent à distance à combattre la solitude et l’isolement. En effet, les longs messages textuels ne répondent pas au besoin actuel de créer une communauté sur le lieu de travail.

La prochaine fonctionnalité de Stories de Slack (ou « vidéo asynchrone ») permet aux utilisateurs d’épingler des vidéos sur les chaînes. Slack suggère que cette fonctionnalité pourrait remplacer les réunions rapides, permettant aux chefs d’équipe de partager confortablement des informations sans avoir à programmer un appel vidéo.

La fonction audio instantanée ou « push-to-talk » de Slack est analogue à la configuration de chat vocal de Discord, où un groupe peut créer des canaux vocaux permanents. C’est plus rapide et plus pratique que de taper dans un fil de discussion de Slack ou de se joindre à un appel vidéo, et Slack suggère que les canaux audio pourraient accélérer le travail des petites équipes.

Slack Connect, l’alternative à l’e-mail

Si la « vidéo asynchrone » et les canaux audio peuvent libérer les entreprises de l’emprise de Zoom ou de Google Meet, ils ne sont pas utiles pour communiquer avec des personnes qui travaillent en dehors de votre entreprise. C’est pourquoi Slack développe un outil appelé Slack Connect, une alternative à l’e-mail basée sur les canaux. Slack Connect vous permet de gérer les personnes extérieures à votre entreprise, afin que vous puissiez parler à vos partenaires, clients ou fournisseurs dans un environnement en temps réel.

Mais ne vous inquiétez pas, les « étrangers » ne peuvent pas vous envoyer de message sur Slack, à moins qu’ils ne cliquent sur votre lien d’invitation Connect ou ne scannent votre QR code. Vous pouvez partager ces coordonnées sur les réseaux sociaux ou dans le cadre d’une signature de l’entreprise, ou les conserver dans votre signature mail si vous préférez.

Slack prévoit de mettre en place les Stories et les canaux vocaux avant la fin de l’année 2020. Slack Connect, en revanche, est prévu pour 2021.