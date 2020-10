La manette Stadia USB-C prend enfin en charge les casques

La manette officielle de Google pour son service de streaming de jeux Stadia a connu quelques rebondissements depuis son lancement. Il s’avère que lorsqu’elle est associée à un Chromecast, la manette Stadia se connecte à votre réseau Wi-Fi pour communiquer directement avec les serveurs de Stadia.

Son comportement particulier a apparemment rendu plus difficile pour Google de proposer des fonctionnalités que certains considéreraient comme triviales, comme la prise en charge des appareils Android et des navigateurs Web.

Une autre fonctionnalité promise a enfin été mise en place, permettant aux utilisateurs de connecter des casques filaires ou même sans fil par le port USB-C de la manette Stadia pour une entrée et une sortie audio supplémentaires.

En soi, les manettes de jeu dotées d’un port USB-C sont déjà rares, de sorte que l’arrivée de cette fonctionnalité sur Google est déjà une énorme nouvelle. Cependant, il est probablement inquiétant de constater qu’il a fallu plus d’un an à la société pour la mettre en place après l’avoir promise en juillet dernier. Et cela pour ce que certains pourraient considérer comme une fonctionnalité de base.

Il est assez facile de minimiser l’importance du support audio USB-C, mais les joueurs concurrents ne sont pas du même avis. Le micro intégré à la manette Stadia n’est en fait utilisé que pour parler à Google Assistant, pas avec vos coéquipiers. Votre seule option, dans ce cas, serait alors d’utiliser un casque avec un micro.

Bientôt le Bluetooth ?

Les casques de jeu utilisant l’USB-C sont de plus en plus courants de nos jours, donc l’ouverture de ce port sur la manette Stadia offre également davantage de possibilités. Plus important encore, c’est la seule façon d’avoir une sortie audio sans fil, en supposant que votre émetteur se branche en USB-C.

Bien sûr, il serait préférable d’avoir une prise en charge audio Bluetooth directe pour le nombre croissant de casques sans fil Bluetooth sur le marché. Mais c’est là une autre promesse qui n’a pas encore été tenue, avant qu’une autre année ne s’écoule, espérons-le.