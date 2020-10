WhatsApp va enfin obtenir une mise en sourdine d’un contact indéfiniment

WhatsApp est une excellente application de messagerie, il n’y a aucun doute, mais d’un autre côté, elle présente une série de défauts que la société mère ne semble pas vraiment vouloir corriger. L’une d’entre elles est l’option de mise en sourdine des contacts, qui ne permet pas aux utilisateurs de bloquer les notifications d’un contact spécifique sans avoir à choisir la durée pendant laquelle cela est censé se produire.

En d’autres termes, si vous voulez mettre en sourdine un contact, vous devez choisir entre 8 heures, une semaine et un an. Que se passe-t-il après un an ? Le contact est automatiquement désactivé, de sorte que vous recommencez à recevoir des notifications.

La société propriétaire de Facebook travaille maintenant à résoudre ce problème avec un bouton dédié « toujours » qui sera ajouté dans une future mise à jour.

Des signes d’une telle option ont été repérés plus tôt cette année, et maintenant WABetaInfo note qu’un paramètre « toujours » est ajouté dans la dernière version bêta publiée par WhatsApp.

Grâce à cet ajout, lorsque vous mettez en sourdine un contact, vous devez désormais choisir entre 8 heures, une semaine et toujours, la nouvelle option remplace donc l’inscription d’un an.

Mettre en sourdine un contact indéfiniment

Il faudra certainement encore un certain temps avant que WhatsApp ne mette cette fonctionnalité à la portée de tous les utilisateurs, et honnêtement, ces petites mises à jour devraient certainement être diffusées beaucoup plus rapidement sur les appareils Android et iOS. Ce n’est pas vraiment révolutionnaire, mais dans l’ensemble, WhatsApp ne semble pas être pressé d’apporter de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs.

Pour l’instant, la bonne nouvelle est que ce n’est qu’une question de temps avant que la nouvelle option de mise en sourdine des contacts ne soit opérationnelle pour les appareils Android, même si je pense que WhatsApp veut apporter des fonctionnalités aux utilisateurs d’iPhone en même temps. Jusqu’à présent, l’entreprise est restée complètement hermétique à cette nouvelle fonctionnalité.