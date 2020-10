Adobe Liquid Mode utilise l’IA pour faciliter la lecture des PDF sur mobile

Nous vivons dans un monde numérique et mobile, mais, ironiquement, beaucoup de choses que nous traitons ne sont pas encore conçues pour s’adapter aux deux. Les documents électroniques qui se présentent sous forme de PDF sont l’une des plus grandes plaintes et, si les applications de lecture de PDF pour les smartphones ne manquent pas, leur lecture sur un petit écran est en fait une tout autre affaire.

Pour remédier à ce problème, Adobe a lancé une campagne pluriannuelle visant à améliorer le comportement des PDF sans les modifier et la première étape de ce voyage est le nouveau Liquid Mode d’Acrobat Reader sur mobile.

Certains lecteurs de PDF, en particulier Acrobat d’Adobe, ont depuis longtemps des moyens de « refondre » le texte pour qu’il s’adapte à n’importe quel écran. Bien qu’il soit utile pour les documents courts, il n’est certainement pas idéal pour les documents plus longs, les magazines, les présentations ou même les formulaires. C’est ce que le Liquid Mode tente de proposer, avec une version presque allégée du mode lecture qui préserve autant que possible la beauté et le formatage du document original.

De nombreux utilisateurs de l’application Acrobat mobile ont peut-être déjà vu l’icône du Liquid Mode sur la barre d’outils, mais ce n’est que maintenant qu’elle fera vraiment quelque chose lorsque vous cliquez dessus. Il redimensionne, reformate et rend le contenu lisible sur des écrans de la taille d’un smartphone, mais ne se contente pas de faire un zoom avant ou arrière sur le document. Il vous permet même de faire les mêmes ajustements que vous pourriez faire en mode de lecture normal, comme changer la taille de la police et autres.

Adobe Acrobat fait tout cela sans modifier le PDF original et cela est possible grâce à Sensei d’Adobe, son nouveau framework d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle. Sensei analyse le contenu du PDF afin de le reformater et de créer un plan que vous pouvez utiliser pour naviguer dans le document.

La puissance de l’IA

Cependant, le Liquid Mode n’est que la première étape de la nouvelle vision d’Adobe basée sur l’IA. Cette vision comprend l’exploitation de la puissance de Sensei et de ses capacités d’analyse de documents pour permettre la recherche simultanée dans plusieurs PDF d’une organisation ou même l’extraction de données de milliers de rapports, de recherches et d’enregistrements.

Adobe Acrobat Reader est disponible gratuitement pour iOS et Android. La fonction Liquid Mode est également prise en charge pour les Chromebooks avec accès à la boutique Google Play Store. Il est à espérer que cet outil pratique sera également disponible pour les utilisateurs de bureau.