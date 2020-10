iOS 14.2 confirme que l’iPhone 12 peut être livré sans les EarPods

Si les iPhone ont beaucoup changé au fil des ans, il y a au moins trois choses qui sont restées constantes. Ils ont été livrés dans une boîte blanche, avec un adaptateur d’alimentation blanc et avec des écouteurs blancs.

Cependant, cette année il n’en restera qu’un et la rumeur veut qu’Apple retire de son emballage tous les accessoires sauf l’iPhone (heureusement d’ailleurs) lui-même et le câble Lightning. Ce sera bientôt confirmé publiquement, mais iOS 14.2 pourrait en fait contenir une petite, mais importante preuve qui est aussi bonne qu’officielle.

La modification est en fait si minime qu’elle aurait pu être facilement ignorée. Juste un mot, ou deux si vous comptez l’article « the ». Le texte de iOS indiquait auparavant « the supplied headphones » (« les écouteurs fournis ») lorsqu’il était question des mesures à prendre pour réduire l’exposition aux radiofréquences. Depuis iOS 14.2, il mentionne simplement « headphones ».

Il y a eu des rumeurs et des fuites de la part d’analystes selon lesquelles Apple réduirait considérablement ce qui se trouve à l’intérieur de la boîte de l’iPhone 12. Pour être juste, ne plus expédier un chargeur de 5W est presque compréhensible puisque de toute façon, les batteries externes sont probablement meilleures. Et ceux qui n’en ont pas pourront probablement acheter quelque chose de mieux qu’une prise de 5 W.

L’absence de EarPods, confirmée par cette observation de MacRumors, sera probablement un peu plus controversée.

Une décision controversée

Tout le monde n’est pas encore passé aux écouteurs Bluetooth et si Apple n’expédie pas non plus l’adaptateur Lightning à la prise 3,5 mm, ils devront peut-être se dépêcher d’en acheter une nouvelle paire. Espérons qu’Apple continuera à inclure au moins ce dongle…

Cette réduction des accessoires n’est cependant pas uniquement motivée par des raisons environnementales de réduction des déchets électroniques. Cette stratégie est censée compenser, ne serait-ce qu’un peu, les dépenses liées à la fabrication d’un iPhone 12 5G plus onéreux. Bien entendu, cela ne suffira pas à maintenir les prix à un niveau bas, de sorte que les acheteurs paieront toujours plus cher que les iPhone de l’année dernière et obtiendront plus de choses dans l’iPhone, mais moins dans la boîte.