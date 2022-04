Comment définir un état personnalisé dans Gmail et Google Chat ?

Google a indiqué que cette restructuration sera suivie de plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que les indicateurs de présence et les états personnalisés. Ces dernières commencent apparemment à être déployées sur le client Web de Gmail et de Google Chat. Assurez-vous d’avoir activé l’expérience intégrée de Gmail pour pouvoir accéder aux nouvelles fonctionnalités.

Depuis qu’il a été rebaptisé en octobre dernier, Google Workspace (anciennement G Suite) a subi de nombreux changements , tant au niveau interne qu’au niveau des utilisateurs. Tous ces changements s’inscrivent dans la volonté de Google de proposer une expérience de productivité plus intégrée, en fusionnant Gmail, Chat et Meet. Au début du mois, Google Workspace est devenu accessible à tous, y compris aux utilisateurs de comptes gratuits. Parallèlement à ce déploiement, la société a également rationalisé la navigation sur le client Web Gmail et a renommé les « salles » de Google Chat en « salons ».

Si vous choisissez de définir un état personnalisé, tout ce que vous avez à faire est d’ajouter le texte, de choisir éventuellement un emoji qui reflète votre humeur et de définir la durée d’expiration de l’état. Par défaut, les délais d’expiration des états sont les suivants : 30 minutes, 1 heure, 4 heures, fin de journée ou semaine. Vous pouvez personnaliser la durée selon vos préférences et cliquer sur « Terminé » pour enregistrer les modifications.

Pour les non-initiés, Google Chat vous permet actuellement de définir votre état comme « Automatique » en fonction de l’activité et « Ne pas déranger » pour couper les notifications ou « Définir comme absent ». Ces trois options se distinguent par des points de couleur différente (respectivement vert, rouge et blanc). Un quatrième état « Inactif » de couleur orange apparaît également automatiquement en fonction de votre activité récente.