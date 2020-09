L’iPhone 12 mini pourrait délaisser la 5G

Cette année, Apple présentera quatre modèles d’iPhone différents, et des personnes proches du sujet ont déjà dit qu’ils seraient tous dotés de capacités 5 G.

Plus précisément, le géant technologique basé à Cupertino veut tout miser sur les capacités 5G, et c’est ce qui a causé toute une bataille pour l’entreprise du point de vue des prix, car les iPhone de nouvelle génération deviendraient ainsi plus chers que leurs prédécesseurs.

Pour faire face à ce changement, Apple serait en train d’étudier une décision inédite dans l’industrie, qui consisterait à expédier l’iPhone 12 sans chargeur dans la boîte, obligeant ainsi les clients à l’acheter séparément, à moins qu’ils n’en aient déjà un d’un précédent iPhone.

L’alternative serait de s’en tenir à la charge sans fil, bien que les capacités actuelles de l’iPhone soient assez lentes, ce qui ne serait pas nécessairement la solution la plus pratique.

Pour en revenir à la 5 G, les personnes proches du sujet ont précédemment indiqué que Apple lancerait également un iPhone 4G au début de l’année 2021, spécifiquement pour les marchés où la 5G n’est pas encore disponible, mais aussi pour tenter de résoudre ce problème de prix dans d’autres pays.

Un iPhone 12 mini

Mais selon l’analyste Tom Forte de DA Davidson, qui s’exprime pour CNN, le plus petit iPhone de la gamme, probablement lancé comme l’iPhone 12 mini, de cette année pourrait en fait être ce mystérieux iPhone « non-5G ». Cela devrait permettre à l’entreprise de proposer le smartphone à moindre coût. L’analyste estime que l’iPhone 12 mini sera disponible pour environ 700 dollars. Ce prix permettra à Apple de mieux concurrencer certains smartphones haut de gamme qui restent abordables, comme le nouveau Galaxy S20 Fan Edition de Samsung, qui est proposé à 659 euros. Il est intéressant de noter que le Galaxy S20 FE est livré avec un support de la 5G. Il existe également une version LTE, qui devrait coûter beaucoup moins cher.

D’après les rapports publiés jusqu’à présent, l’iPhone 12 mini d’Apple semble être destiné aux marchés émergents et sensibles aux prix, comme l’Inde. Un petit format peut également séduire les fidèles de l’iPhone qui recherchent depuis longtemps un iPhone compact. La société a lancé un iPhone SE plus tôt cette année. Cependant, l’iPhone 12 mini sera probablement bien meilleur en matière de spécifications et de conception.

L’iPhone 12 mini serait doté d’un écran OLED de 5,4 pouces. Il aurait subi des modifications mineures de conception par rapport. à ses grands frères, comme une encoche plus petite en façade.

Quatre iPhone lancés cette année

Inutile de dire qu’Apple est restée complètement discrète sur tout ce qui concerne l’iPhone 12, donc à ce jour, ce que nous savons, c’est que la nouvelle gamme devrait être annoncée le mois prochain :

iPhone 12 mini de 5,4 pouces (nouveau modèle)

iPhone 12 de 6,1 pouces (successeur de l’iPhone 11)

iPhone 12 Pro 6,1 pouces (successeur de l’iPhone 11 Pro)

iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces (successeur de l’iPhone 11 Pro Max)

Apple devrait tenir son événement de lancement de l’iPhone 13 le 13 octobre, et la société s’en tiendrait évidemment à une annonce numérique diffusée en live sur son site Web.