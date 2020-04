Le COVID-19 pourrait signifier que nous ne verrons pas de nouveaux emojis en 2021

Le groupe qui déterminera quels emojis auraient été ajoutés l’année prochaine a déclaré mercredi qu’elle reportait sa décision de 6 mois, jusqu’en septembre 2021, en raison de la pandémie de COVID-19 qui touche actuellement le monde entier. Cela soulève la possibilité qu’il n’y ait pas de nouveaux emojis dans les systèmes d’exploitation de nouvelle génération lancés en 2021.

Pour ceux qui l’ignorent, les emojis qui sont ajoutés à tous les systèmes d’exploitation mobiles, Android et iOS notamment, sont déterminés par le Consortium Unicode. Autrement dit, ce ne sont pas Google et Apple qui décident dans leur coin les emojis à ajouter à leur OS. Et, le groupe Consortium Unicode dépend des efforts des volontaires, qui sont tous confrontés à la pandémie mondiale liée au COVID-19.

« Dans les circonstances actuelles, nous avons entendu dire que nos contributeurs ont beaucoup à faire en ce moment et avons décidé qu’il était dans l’intérêt de nos volontaires et des organisations qui dépendent de la norme de repousser notre date de sortie », a déclaré Mark Davis, président du Consortium, dans un communiqué.

Auparavant, la sortie d’Unicode 14.0 était prévue pour mars 2021. Elle spécifierait les nouveaux emojis pour cette année-là. Puis Davis a déclaré mercredi que la nouvelle version Unicode 14.0 ne sortira pas avant septembre 2021. Cela signifie que les développeurs d’iOS 15 n’auront pas la liste finale des nouveaux emojis avant l’automne, à peu près au moment où Apple finit traditionnellement de travailler sur les mises à jour de son système d’exploitation et les rend publiques.

De nouveaux emojis arriveront dans Unicode 13.0

L’annonce faite mercredi par le Consortium Unicode n’affecte pas les emojis qui arriveront sur les smartphones en 2020. Unicode 13.0 a déjà été approuvé, ainsi qu’une nouvelle génération d’emojis. Les ajouts de cette année ont été dévoilés en janvier. La liste comprend des ninjas, une version non sexiste du père Noël, un ours polaire, un bison et un tas d’autres objets divers. Ils sont susceptibles d’apparaître dans iOS 14 et Android 10.

Le Consortium Unicode envisage de créer Unicode 13.1 qui inclurait des ajustements mineurs à la liste d’emojis. Il s’agirait simplement de nouvelles combinaisons d’emojis courants. Si cela se produit, les nouveaux ajouts pourraient être intégrés dans les smartphones commercialisés en 2021.

Pourquoi est-ce si compliqué ?

Apple et Google ne décident pas d’eux-mêmes quels emojis inclure, car ces petites émoticônes sont incluses dans les messages envoyés par les iPhone aux dispositifs Android, et vice versa. Les appareils Windows et macOS les utilisent également. Et, les images réelles ne sont pas transférées — ce qui est envoyé est un Unicode que l’appareil récepteur retranscrit en une image.

Il est nécessaire que les ordinateurs fabriqués par une grande variété d’entreprises, ainsi que les applications pour une série de systèmes d’exploitation, s’accordent sur quel Unicode répond à quelle image. C’est ce que fait le Consortium Unicode.