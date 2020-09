Tous les ordinateurs Lenovo ThinkPad seront disponibles avec Ubuntu

Si voir Linux dépasser Windows reste utopique, la connaissance et l’adoption de ce système d’exploitation open source n’ont peut-être jamais été aussi bonnes. C’est en partie grâce à des entreprises comme Canonical qui poussent Linux non seulement aux entreprises, mais aussi aux consommateurs. Cependant, ces derniers préféreraient probablement ne pas avoir à installer eux-mêmes Linux sur leurs nouveaux ordinateurs portables ou de bureau.

Grâce aux derniers fruits de la collaboration entre le fabricant Ubuntu et Lenovo, ils n’auront pas à le faire. En effet, Lenovo, partenaire de longue date de Microsoft, a décidé d’embrasser pleinement le monde de Linux. Après avoir précédemment annoncé que plusieurs postes de travail seraient proposés avec Ubuntu préchargé, l’entreprise prend maintenant une décision analogue pour les appareils ThinkPad et ThinkStation.

Ces appareils ThinkPad et ThinkStation seront également disponibles avec Ubuntu préinstallé, et le changement commencera à se déployer plus tard dans l’année. D’ici l’année prochaine, tous les modèles mentionnés ci-dessous devraient être disponibles avec Ubuntu, selon Lenovo.

Pour être clair, cela ne signifie pas que le fabricant de PC abandonne Windows, mais seulement que Ubuntu devient une alternative. Ainsi, les clients qui acquièrent un nouvel appareil Lenovo peuvent l’obtenir avec Ubuntu préchargé si Windows n’est pas leur tasse de thé préférée.

« La vision de Lenovo, qui consiste à permettre une technologie plus intelligente pour tous, signifie vraiment “pour tous”. L’annonce de la certification de nos appareils en juin était un pas dans la bonne direction pour permettre aux clients d’installer plus facilement Linux par eux-mêmes. Notre objectif est d’éliminer la complexité et de fournir à la communauté Linux l’expérience haut de gamme que nos clients connaissent. C’est pourquoi nous avons franchi cette nouvelle étape pour proposer des périphériques prêts pour Linux dès leur sortie de l’emballage », a déclaré Igor Bergman, vice-président de PCSD Software & Cloud chez Lenovo.

Nouveaux appareils disponibles à partir de ce mois

Il va sans dire que la société mère d’Ubuntu, Canonical, est très heureuse de cette annonce, notamment parce que le nombre d’appareils livrés avec son système d’exploitation prêt à l’emploi ne cesse d’augmenter. En théorie, Ubuntu est donc en train de devenir l’alternative à Windows, Canonical combattant désormais Microsoft sur de plus en plus de fronts.

Les modèles Lenovo suivants seront disponibles avec Ubuntu préchargé :

ThinkPad T14 (Intel and AMD)

ThinkPad T14s (Intel and AMD)

ThinkPad T15p

ThinkPad T15

ThinkPad X13 (Intel and AMD)

ThinkPad X13 Yoga

ThinkPad X1 Extreme Gen 3

ThinkPad X1 Carbon Gen 8

ThinkPad X1 Yoga Gen 5

ThinkPad L14

ThinkPad L15

ThinkPad P15s

ThinkPad P15v

ThinkPad P15

ThinkPad P17

ThinkPad P14s

ThinkPad P1 Gen 3

ThinkStation P340

ThinkStation P340 Tiny

ThinkStation P520c

ThinkStation P520

ThinkStation P720

ThinkStation P920

ThinkStation P620

L’extension du programme pour les périphériques certifiés Ubuntu de Lenovo ne se limite pas au préchargement d’Ubuntu. Il s’accompagne également de la garantie que tous les matériels et logiciels fonctionnent parfaitement ensemble dès leur sortie de l’emballage. Cela inclut même les pilotes de GPU NVIDIA, ce que tout utilisateur de Linux attestera comme pouvant être très pénible.