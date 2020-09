Le tant attendu Amazon Prime Day 2020 aurait lieu les 13 et 14 octobre

La pandémie liée au COVID-19 a retardé ou carrément annulé de nombreux événements au cours de l’été, l’un des retards les plus notables étant celui du Prime Day de Amazon.

Le Prime Day se déroule généralement en grande pompe durant l’été, mais cette année, Amazon a choisi de retarder l’événement, notant qu’il était toujours prévu d’organiser le Prime Day 2020 à un moment plus tardif que celui de la mi-juillet. Il s’avère que le Prime Day pourrait bien approcher rapidement, Amazon prévoyant apparemment de l’organiser en octobre.

C’est ce qu’affirme The Verge, qui a reçu un e-mail interne d’Amazon indiquant que le Prime Day 2020 aura lieu les 13 et 14 octobre. Amazon prévoit apparemment de confirmer ces nouvelles dates le 27 septembre et, selon un second e-mail obtenu par The Verge, ne permet pas aux employés de prendre des vacances entre le 13 et le 20 octobre.

En supposant que ces dates s’avèrent exactes — Amazon a seulement mentionné de « rester à l’écoute » lorsque The Verge a souhaité en savoir plus — cela placerait le Prime Day quelques semaines avant le Black Friday, qui est l’une des plus grandes périodes de l’année pour Amazon. Le Prime Day a été décrit comme le pendant estival du Black Friday depuis sa création, et son calendrier habituel en juillet signifie que Amazon réalise d’importantes ventes à l’échelle du site environ tous les semestres.

L’événement a commencé comme une manifestation d’une seule journée lorsque Amazon a lancé l’événement annuel en 2015, mais l’année dernière il s’est transformé en une vente de deux jours.

Le « Prime Day » d’Amazon est devenu une véritable aubaine pour le shopping numérique depuis ses débuts. Chaque année, cet événement d’achat en ligne bat des records de vente. L’année dernière, Amazon a réalisé plus de ventes lors du Prime Day que lors des précédents Black Friday et Cyber Monday combinés.

Un événement majeur pour Amazon

Il s’agira donc de la cinquième année de l’événement Amazon Prime Day, qui devrait inclure de nombreuses offres sur de nombreux produits. Ces offres sont toutes exclusives aux membres d’Amazon Prime, qui coûte 5,99 euros par mois. Il convient de noter que vous avez 30 jours d’essai à Amazon Prime.