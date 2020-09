Pixel 5 : spécifications complètes et rendus divulgués

Pixel 5 : spécifications complètes et rendus divulgués

Google a déjà annoncé un événement pour ses prochains smartphones Pixel 5 et Pixel 4a 5G le 30 septembre, et la firme a même teasé les smartphones eux-mêmes. Mais une nouvelle fuite de WinFuture a révélé le futur flagship de Google, le Pixel 5, ainsi que presque toutes ses caractéristiques.

Comme le veut la rumeur, le Pixel 5 serait équipé d’un processeur Snapdragon 765G, avec le modem X52 intégré de Qualcomm pour la prise en charge de la 5G, bien que WinFuture affirme qu’il ne prendra en charge que la 5G sub-6GHz.

L’écran est apparemment un panneau OLED de 6,0 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels dans un format 19.5:9 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet appareil est également doté de la technologie HDR et d’une profondeur de couleur de 24 bits. Il est également équipé d’une caméra frontale logée dans un trou de l’écran, une conception vue pour la première fois avec le Pixel 4a. Google semble avoir également réduit le « menton » en dessous de l’écran pour obtenir un bord uniforme autour de l’écran.

Absence notable : le système de détection de mouvement basé sur le radar SOLI pour le contrôle des gestes qui a été présenté comme une caractéristique majeure du Pixel 4 de l’année dernière, ainsi que toute sorte de capteurs d’empreintes digitales à l’écran. Google s’en tient apparemment à une option standard, incrusté à l’arrière, bien que WinFuture n’ait pas encore de photos de l’arrière du smartphone à partager.

Les spécifications sont complétées par 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, une batterie d’une capacité de 4 080 mAh, une étanchéité IP68 et un chargeur rapide USB-C de 18 W.

Focus sur les caméras

Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’un smartphone Pixel, la principale caractéristique sera probablement la caméra. Google propose à nouveau deux capteurs : un capteur photo grand-angle de 16 mégapixels et un téléobjectif de 12,2 mégapixels, bien qu’il élargisse le champ de vision des deux. Le grand-angle a maintenant un champ de vision de 107 degrés, tandis que la caméra principale filme à 77 degrés. La caméra frontale est également dotée d’un capteur de 8 mégapixels (le même que celui de la gamme Pixel 4 de l’année dernière), mais, comme c’est généralement le cas avec Google, s’il y a de grandes améliorations, elles viendront probablement du côté du logiciel et non du matériel.

Google devrait annoncer le 30 septembre le Pixel 5 et le Pixel 4 a 5G, ainsi qu’une série de nouveaux produits, dont un nouvel appareil basé sur Google TV et une nouvelle enceinte connectée Nest Audio. Les précommandes pour le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G devraient débuter le 8 octobre.