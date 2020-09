OnePlus 8T : spécifications complètes et prix divulgués

OnePlus a annoncé en ce début de semaine la date de lancement de son prochain smartphone, le OnePlus 8T. Alors que le géant chinois lui-même n’a pas encore teasé les principales spécifications ou caractéristiques du prochain appareil, une fiche Amazon repérée par Ishan Agarwa a accidentellement révélé tout ce qu’il y a à savoir sur le OnePlus 8T. Nous ne connaissons pas seulement les spécifications complètes, mais aussi le prix demandé pour le OnePlus 8T.

La plupart des spécifications énumérées ci-dessous corroborent une fuite récente qui comprenait également des rendus CAO (ci-joint) pour le OnePlus 8T. L’appareil comprendra un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran aura également une découpe en haut à gauche pour la caméra frontale.

Le OnePlus 8T sera alimenté par le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm et non par le 865+, comme le laissait entendre certaines fuites. C’est un peu décevant, car on attend généralement plus de performances pour les versions « T ». Vous trouverez jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’un OxygenOS 11 basé sur Android 11 à bord.

En ce qui concerne les caméras, le trou en façade logera un capteur de 16 mégapixels, contrairement au capteur de 32 mégapixels que les rumeurs ont évoqué. Le nouveau module rectangulaire à l’arrière comprendra un capteur principal de 48 mégapixels avec OIS, un objectif ultra-large de 16 mégapixels, un capteur photo macro de 5 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels.

La liste Amazon confirme également la plus grande mise à niveau : la charge rapide Warp Charge de 65 W. Le OnePlus 8T comprendra une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Avec la charge rapide de 65 W, vous pourrez charger 50 % de la batterie en seulement 15 minutes environ.

À partir de 699 euros

La liste révèle également les coloris du futur OnePlus 8T. Il sera disponible en deux coloris, à savoir le Aquamarine Green et Lunar Silver. Pour en venir aux détails des prix, Amazon révèle que la variante du OnePlus 8T avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendue au prix de 693 euros en Allemagne. Agarwal ajoute que l’appareil arrivera à un prix de vente moyen de 699 euros pour la variante haut de gamme.

En revanche, la variante de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera très probablement vendue au prix de 599 euros. Mais c’est vraiment choquant, car le OnePlus 8 a été introduit en Europe au début de l’année à un prix de départ de 649 euros. La rumeur veut que le prix de son successeur soit inférieur de 50 euros à celui de son prédécesseur. Si cela s’avère authentique, de nombreux possesseurs du OnePlus 8 pourraient être offensés par la stratégie de l’entreprise.