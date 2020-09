Toutes les nouvelles fonctionnalités bientôt disponibles pour Microsoft Teams

S’appuyant sur la dynamique de la fonction de chat vidéo « Mode Ensemble » précédemment annoncée pour Microsoft Teams, le géant de la technologie présente une liste de nouvelles capacités et fonctionnalités pour son service de collaboration « Teams ».

Annoncée lors de la conférence Ignite 2020 de Microsoft, la liste comprend de nouveaux outils de bien-être pour les employés, des améliorations en matière d’appels, et bien d’autres choses encore. Voici un aperçu de tout ce que vous devez savoir.

Virtual Commute

Une nouvelle fonction de déplacement virtuelle est prévue pour le premier semestre de l’année prochaine. Grâce à cette fonction, les utilisateurs de Teams pourront programmer un trajet virtuel pour structurer leur journée de manière à pouvoir commencer leur journée de manière productive le matin et se déconnecter en toute conscience le soir.

Dans le cadre de Virtual Commute, Microsoft a établi un partenariat spécifique avec Headspace afin d’apporter à Teams un ensemble d’expériences de pleine conscience et de méditations soutenues par la science. Cette initiative vise à faciliter la recherche de temps pour se détendre et récupérer.

Outils de bien-être

En octobre, un ensemble de fonctionnalités de bien-être et de productivité pour Microsoft Teams sera disponible. Grâce à MyAnalytics et à une nouvelle expérience d’analyse du lieu de travail pour Teams, Microsoft espère que cela donnera aux individus, aux responsables et aux chefs d’entreprise des informations personnalisées sur leur rôle au travail. Selon Microsoft, cela permettra également d’aider les gens à se concentrer sur leur travail et à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs de Teams pourront voir les actions recommandées pour les aider à changer leurs habitudes de travail et à améliorer leur productivité et leur bien-être. Parmi les exemples, citons les tâches suggérées pour la journée, qui seront livrées dans votre boîte de réception Outlook.

En outre, une nouvelle expérience de « stay connected » aidera également les individus à renforcer les relations avec leurs collègues en facilitant les félicitations aux meilleurs collaborateurs pour leurs principales réalisations et en leur permettant de programmer des entretiens individuels pour rattraper leur retard.

On va retrouver de nouveaux aperçus dans Teams qui permettront aux dirigeants de poser des questions telles que « Les employés risquent-ils l’épuisement professionnel ? Les gens entretiennent-ils des liens internes solides ? Les relations avec les clients sont-elles maintenues ?

Améliorations pour le mode “Ensemble”

Plus tard dans l’année, le mode “Ensemble” de Teams sera amélioré. S’appuyant sur le décor de l’auditorium déjà disponible, de nouvelles scènes du mode “Ensemble” seront bientôt disponibles. Cela comprend des salles de conférence et un café. Microsoft espère que ces fonctionnalités aideront les gens à se sentir connectés et engagés, où qu’ils soient.

Grâce à ces améliorations, comme les arrière-plans personnalisés dans les chats vidéo, les présentateurs pourront bientôt sélectionner une scène de la galerie comme scène par défaut pour les plateformes de réunion en mode “Ensemble”. L’entreprise prévoit également d’améliorer la fonction afin de mettre à l’échelle et de centrer automatiquement les participants dans leurs sièges virtuels, quelle que soit la distance qui les sépare de leur caméra.

En outre, des mises en page personnalisées permettront aux présentateurs de personnaliser la façon dont le contenu de la réunion apparaîtra aux participants pendant la réunion. Comme un présentateur météo debout devant un écran vert, les participants pourront voir le flux vidéo du présentateur transposé au premier plan du contenu présenté à l’écran.

Salles de réunion

Le mois prochain, les réunions de Teams seront organisées dans des salles de réunion. Cette fonctionnalité très demandée arrive enfin pour permettre aux organisateurs de réunions de diviser les participants en petits groupes afin qu’ils puissent avoir leurs propres discussions. C’est idéal pour les brainstormings et les discussions de groupe de travail.

Les présentateurs peuvent ainsi passer d’une salle de réunion à l’autre et faire des annonces dans toutes les salles de réunion, puis fermer les salles pour que tout le monde retourne dans la salle de réunion principale. “Cela peut sembler insignifiant, mais ce type d’activité fait une différence dans la présentation et permet de s’assurer que nous communiquons efficacement”, a déclaré Spataro.

Appel collaboratif

Une série d’appels à amélioration pour Teams sera lancée plus tard dans l’année. L’une d’entre elles est l’appel collaboratif, qui permet aux clients de collaborer et de partager des informations dans le canal tout en prenant les appels dans la file d’attente. La transcription, les sous-titres en direct, l’enregistrement et la possibilité de transférer entre les applications mobiles et de bureau de Teams lors d’appels individuels sont également inclus.

En outre, des sous-titres en direct avec attribution de l’interlocuteur sont désormais généralement disponibles. Il s’agit d’une récapitulation avec l’enregistrement de la réunion, la transcription, le chat, les fichiers partagés, et plus encore.

Augmentation du nombre de participants aux réunions

Pour ceux qui, au sein de Microsoft Teams, dépendent d’appels ou de webinaires à grande échelle, Microsoft a annoncé quelques améliorations. À la fin de cette année, la société affirme que les réunions de Teams permettront à un millier de participants de vivre “une expérience complète”. Teams est également prête à prendre en charge jusqu’à 20 000 participants dans le cadre d’une expérience de réunion. Ces fonctionnalités ne seront toutefois disponibles que pour les personnes disposant d’un plan de communication avancé spécial.

En outre, Microsoft augmentera la limite de 25 000 membres pour les équipes dans le courant de cette année. Il s’agit d’un réel changement. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune limite au nombre de personnes qui peuvent rejoindre les équipes, la limite de taille des équipes individuelles est augmentée pour soutenir jusqu’à 25 000 membres.

La fonction “récapitulation” est également liée aux réunions. Grâce à cette fonction, un récapitulatif comprenant l’enregistrement de la réunion, la transcription, le chat, les fichiers partagés, etc. sera automatiquement créé dans Teams une fois la réunion terminée. Microsoft estime que les récapitulatifs des réunions “aideront à faire avancer le travail tant pour les participants aux réunions que pour ceux qui n’ont pas pu assister à une réunion”. Le récapitulatif sera même ajouté à un calendrier Outlook lié à l’invitation originale. Cette fonction est destinée à tous les utilisateurs et sera bientôt disponible.

Nouveaux panneaux Microsoft Teams

Microsoft travaille même à l’introduction d’une nouvelle catégorie de panneaux “All-in-one dedicated Teams” et “Microsoft Teams”. Dans les prochaines semaines, les appareils Teams seront dotés d’un écran tactile d’ambiance et d’une expérience mains libres propulsée par Cortana. Les utilisateurs pourront utiliser Cortana pour participer à des réunions et faire des présentations, dicter des réponses à un chat Teams, et bien plus encore.

Les panneaux Microsoft Teams, quant à eux, sont une nouvelle catégorie de dispositifs qui peuvent être installés en dehors de l’espace de réunion pour informer les participants de l’horaire et de l’occupation et pour les aider à se repérer dans le bureau. En outre, grâce aux nouveaux panneaux d’information, les utilisateurs obtiennent en un coup d’œil un résumé des membres actifs, des publications importantes et d’autres informations pertinentes sur chaque canal.

Autres caractéristiques

En plus de ces fonctionnalités de base, Microsoft introduit également plusieurs nouvelles fonctionnalités plus petites pour Teams. D’ici à la fin de l’année 2020, elles comprendront une nouvelle expérience de recherche et une page de résultats de recherche remaniée qui permettra de trouver plus rapidement et plus facilement les messages, les personnes et les fichiers. Il est également possible de créer rapidement des tâches directement à partir de n’importe quel chat ou canal de conversation de l’équipe, sans avoir à changer d’application ou de fenêtre.