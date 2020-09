Chrome pourrait permettre aux sites Web de passer en mode d’économie de batterie

Si la popularité de Chrome n’est plus à prouver sur le marché des navigateurs Web, il ne s’agit certainement pas de l’option la plus efficace du marché en matière de consommation d’énergie. En fait, le navigateur de Google est devenu célèbre, à la fois justifié et exagéré, pour vider rapidement la batterie d’un ordinateur portable.

Google s’efforce de combattre cette stigmatisation, tant sur le plan marketing que technique, et une nouvelle fonctionnalité pourrait s’ajouter à sa liste croissante de fonctions d’économie de batterie qui, espérons-le, empêcheront certains sites Web de vider votre batterie.

Pour être juste, une partie de la responsabilité de la chute de l’autonomie d’un dispositif portable peut être imputée aux sites Web eux-mêmes, en particulier ceux qui font un usage abusif de ressources JavaScript et système. Google ne peut pas vraiment forcer tous ces sites à se comporter correctement, du moins pas encore, et il incombe à Chrome d’atténuer les effets des sites et des applications Web gourmands en énergie à la place.

Une expérience de Chrome révélée le mois dernier consistait à mettre pratiquement en veille certaines pages Web lorsqu’elles sont en arrière-plan, en diminuant le fonctionnement des minuteries JavaScript qui consomment inutilement les processus du processeur et, par conséquent, le jus de la batterie.

Cette fois, Google donne aux sites Web la possibilité de « suggérer » un mode d’économie d’énergie que Chrome utilisera.

Optimiser la batterie ou le processeur

La manière dont cela fonctionnera exactement n’est pas encore claire, mais les sites Web peuvent utiliser des codes et des balises spéciaux pour indiquer qu’ils souhaitent que Chrome optimise la batterie ou le processeur. Cela peut, par exemple, permettre aux applications Web de vidéoconférence de fonctionner aussi longtemps qu’elles en ont besoin, mais en ne consommant que la batterie. Chrome peut réduire la fréquence d’images d’une page ou ralentir l’exécution de son script afin d’économiser les cycles et la puissance du CPU.

Mais surtout, ce nouveau système permettra également aux pages Web d’ajuster leurs performances selon que l’utilisateur a ou non basculé le système d’exploitation en mode d’économie d’énergie. Cela permettra aux applications Web, en particulier les Progressive Web Apps ou PWA, de mieux connaître les modes de batterie d’un système d’exploitation et de se comporter davantage comme des applications natives.