La prise en charge multi-dispositifs de WhatsApp bientôt disponible en bêta ?

WhatsApp travaille depuis un certain temps sur la prise en charge de plusieurs appareils, et un nouveau rapport suggère maintenant que la société pourrait enfin se préparer à déployer la fonctionnalité à ses utilisateurs dans le monde entier.

C’est ce qu’indique un informateur fiable de WhatsApp, WABetaInfo, qui affirme que la fonctionnalité est en phase finale de bêta privée et devrait être déployée d’ici peu dans le cadre du programme de bêta public de l’application sur le Play Store.

Sur son blog officiel, WABetaInfo a également donné quelques détails sur la prochaine fonctionnalité. Apparemment, certaines des fonctionnalités multi-dispositifs de l’application ne sont pas encore prêtes, mais les plus importantes, comme la synchronisation de l’historique des chats, la mise en sourdine de vos chats, l’envoi de messages, etc. sont toutes pleinement fonctionnels. La capture d’écran ci-dessous montre la fonctionnalité en action dans une version Android non publiée (et non spécifiée), révélant que l’application sera livrée avec un bouton permettant aux utilisateurs de la version bêta d’accepter la nouvelle fonctionnalité.

Selon WABetaInfo, l’activation signifie que « tous les autres appareils liés pourront fonctionner sans connexion avec votre smartphone ». Cependant, étant donné qu’elle est encore en cours d’élaboration, il n’est pas possible de savoir immédiatement quand elle sera réellement disponible sur la version bêta de WhatsApp.

Alors que les précédents rapports ne précisaient pas si votre smartphone principal devait être connecté à Internet, la nouvelle information note que chaque appareil sera autorisé à se connecter indépendamment. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’avoir votre smartphone connecté à Internet si vous voulez utiliser WhatsApp sur votre PC.

En cours de développement

En attendant, le rapport ne dit pas explicitement que la fonctionnalité permettra aux gens d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils en même temps sans être déconnectés de l’appareil principal, mais cela sera très probablement le cas.

Cependant, la fonctionnalité est encore en cours de développement et les choses changent souvent avant la sortie publique, nous devrons donc attendre et regarder comment cela se passe à l’avenir.