Microsoft Teams va se vanter du support de Cortana sur iOS

Au début du mois de juillet, Microsoft avait promis d’intégrer Cortana dans Teams sur iOS et Android. Aujourd’hui, avec la dernière mise à jour de Teams on iOS, la société a ajouté Cortana dans le populaire service. Avec Cortana, les utilisateurs peuvent facilement passer des appels et émettre des commandes vocales pour envoyer des messages et participer à des réunions.

« Cortana utilise l’IA et le Microsoft Graph pour fournir une assistance vocale dans Teams. Pour rester connecté à votre équipe même lorsque vous êtes débordé, vous pouvez demander à Cortana de passer un appel, de participer à une réunion, d’envoyer des messages de discussion, de partager des fichiers, etc. Ces expériences d’assistance vocale sont fournies par les services d’entreprise de Cortana qui répondent aux engagements de Microsoft 365 en matière de confidentialité, de sécurité et de conformité », explique Microsoft.

Selon Microsoft, Cortana sera disponible en anglais pour les utilisateurs de Microsoft 365 Enterprise aux États-Unis. Selon le journal des changements sur l’App Store d’Apple, la version 2.0.21 de Microsoft Teams apporte le support de Cortana. Vous trouverez ci-dessous le journal des modifications officiel de la mise à jour :

Cortana dans Teams vous permet d’envoyer des messages, de passer des appels et de participer à des réunions avec votre voix

Corrections de bugs et amélioration des performances

De nouvelles fonctionnalités

La société a également ajouté quelques nouvelles fonctionnalités sur Android. Notamment, il existe une option permettant de réduire les données utilisées lors des appels vidéo. Cette option est pratique si vous vous trouvez dans une zone où la connectivité est limitée ou si vous disposez d’une connexion internet avec un plafond. La mise à jour apporte également une vue de l’agenda quotidien qui indique les réunions à venir. L’ensemble des changements est présenté ci-dessous :

Nouveau paramètre pour réduire la quantité de données que Teams utilise lorsque la vidéo est en cours

Utilisez Teams pour appeler des personnes que vous avez sur votre mobile

Choisissez le numéro à composer pour les contacts ayant plusieurs numéros de téléphone

Accès à l’identification unique pour les robots et les outils de Teams qui utilisent vos identifiants.

Vue de l’agenda quotidien des réunions à venir. Rejoignez, modifiez ou partagez-les avec vos contacts

Microsoft Teams est disponible en téléchargement sur le Play Store et l’App Store. Si vous êtes déjà un utilisateur de Teams, vous pouvez simplement mettre à jour l’application pour commencer à utiliser les nouvelles fonctionnalités.