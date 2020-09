L’abordable Roomba i3+ de iRobot va se vider de ses impuretés tout seul

Les robots aspirateurs connectés d’iRobot ont un petit frère moins cher, le Roomba i3+ promettant une navigation intelligente et la possibilité de vider sa propre poubelle. Rejoignant les modèles Roomba i7+ et s9+ existants, le i3+ utilise la plateforme Genius Home Intelligence de la société pour faciliter la mise à jour des fonctionnalités à l’avenir.

Il ressemble beaucoup à un traditionnel Roomba, bien que le i3+ ait une nouvelle finition. Le panneau supérieur a une finition texturée, plutôt que des panneaux en plastique brillant, ce qui, selon iRobot, évite mieux l’accumulation de poussière et la collecte d’empreintes digitales. L’anneau lumineux ne s’allume que lorsque l’aspirateur est actif.

Il est conçu pour attendre, et se charger, à la station d’accueil de la Clean Base. Non seulement la batterie reste pleine, mais le sac de l’aspirateur peut contenir jusqu’à 60 jours de poussière et de saleté. Lorsque le Roomba i3+ s’amarre, la Clean Base aspire automatiquement tout ce que son bac a accumulé. Bien entendu, vous devrez éventuellement vider le bac secondaire, mais cela devrait être beaucoup moins fréquent que de devoir s’occuper du bac beaucoup plus petit d’un aspirateur robot ordinaire.

Quant au nettoyage lui-même, iRobot dit que le i3+ peut traiter à la fois les tapis et les sols durs — et la transition entre les deux. En outre, il peut se souvenir de l’endroit où il s’est arrêté au cas où il devrait faire une pause, revenir pour recharger la batterie, puis reprendre le processus de nettoyage. Il y a deux brosses en caoutchouc multi-surfaces ainsi qu’une brosse spéciale pour le nettoyage des bords dans les coins, tandis que la technologie Dirt Detect d’iRobot promet de se souvenir des zones particulièrement problématiques et de faire en sorte que le Roomba i3+ s’y concentre spécifiquement.

Comparé au Roomba 600 Series, le i3+ a une puissance d’aspiration 10 fois supérieure — mais le plus important est peut-être que vous l’utilisez de manière plus intelligente. L’application iOS et Android, par exemple, vont maintenant recommander quand et où nettoyer, en se basant sur les précédents déclenchements manuels. Elles signalent également les cycles supplémentaires qui pourraient être utiles, en raison des périodes de perte de poils des animaux et des allergies.

La prise en charge IFTTT est incluse, de sorte que vous pouvez associer un cycle de nettoyage à quelque chose comme une serrure connectée : le i3+ peut par exemple démarrer automatiquement le nettoyage lorsque vous avez quitté la maison. Il y a aussi la commande vocale Amazon Alexa et Google Assistant.

Quelques manques

Bien entendu, vous passez à côté de certaines des fonctionnalités haut de gamme que vous offre l’i7+. L’i3+, par exemple, ne prend pas en charge les fonctions « Clean Zone » et « Keep Out Zone » dans l’application, de sorte qu’elle ne peut pas éviter automatiquement certaines zones, ni même se contenter de nettoyer une chambre ou toute autre zone qu’elle a cartographiée. Lorsque le Roomba i7+ se déplace, il crée des cartes personnalisées de votre plan d’étage et vous permet de les segmenter en chambres.

Vous pouvez néanmoins économiser en optant pour le nouveau modèle d’entrée de gamme. Le Roomba i3+ est disponible dès maintenant, au prix de 599 dollars avec la Clean Base, ou 399 dollars sans. Il sera commercialisé à l’internationale au premier trimestre 2021.