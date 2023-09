by

L’aspirateur robot et la serpillière iRobot Roomba Combo J9+ sont parfaits pour les tapis à poils longs

Votre robot aspirateur actuel n’est peut-être pas le génie du nettoyage que vous pensez, mais iRobot espère le remplacer par son nouveau Roomba Combo j9+. Les modèles Combo, qui associent un aspirateur à un système de balai humide déployable, se sont hissés au sommet des ventes de robots-aspirateurs ces dernières années en raison de leur capacité à nettoyer à peu près toutes les pièces de la maison.

Le fabricant d’aspirateurs robots iRobot a récemment levé le voile sur la gamme Combo j5+, et aujourd’hui son catalogue s’agrandit encore avec la révélation de l’aspirateur robot iRobot Roomba Combo j9+ et de la serpillière. Si vous n’avez pas besoin d’une serpillière, l’aspirateur robot standard j9+ est également disponible. Il est doté de la même technologie que le Roomba Combo j9+, mais il n’est pas capable de passer la serpillière et son prix est réduit.

Contrairement à la plupart des combinaisons aspirateur robot et serpillière, le iRobot Roomba Combo j9+ utilise une tête de serpillière pivotante capable de se rétracter au sommet de son châssis. Les autres produits se contentent de relever la tête de balai de quelques millimètres, ce qui n’est suffisant que pour les moquettes à poils ras. Le Combo j9+ est donc idéal pour les maisons qui possèdent à la fois des planchers de bois et des tapis à poils hauts, ce qui lui permet de nettoyer toutes les surfaces sans traîner une serpillière sale sur vos tapis « propres ».

Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons le nettoyage sous pression de la serpillière pour un meilleur nettoyage, des capteurs pour ajuster automatiquement l’aspiration pour les sols très sales, et des capacités de navigation impressionnantes qui lui permettent d’éviter les obstacles tels que les cordons, les chaussures, les vêtements et les jouets des animaux de compagnie.

Parallèlement, deux brosses en caoutchouc exercent une pression supplémentaire et iRobot affirme que l’aspiration est 100 % plus puissante que celle du Roomba de la série i.

L’aspirateur robot et serpillière Combo j9+ peut contenir jusqu’à 60 jours de débris et se recharger en liquide jusqu’à 30 jours grâce à sa grande station de base. Grâce au logiciel Dirt Detective, disponible avec iRobot OS 7.0, le robot apprend peu à peu vos préférences en matière de nettoyage et développe une routine qui détermine quelles parties de votre maison nécessitent une attention particulière — en passant plusieurs fois sur ces zones ou en augmentant l’aspiration si nécessaire.

Il en va de même pour l’aspirateur robot j9+, à l’exception de la possibilité de passer la serpillière. Envisagez d’y jeter un coup d’œil si vous avez besoin de quelque chose de plus abordable et que cela ne vous dérange pas de passer vous-même la serpillière sur le sol de votre cuisine.

Le robot aspirateur et balai Roomba Combo j9+ est disponible en précommande au prix de 1 399 €. Le Roomba j9+ est également disponible en précommande au prix de 899 euros. Ces deux modèles devraient être commercialisés dans le courant de l’année.