Sony lance le Xperia 5 II avec un écran 120 Hz et un Snapdragon 865

Comme promis au début du mois dernier, Sony a dévoilé aujourd’hui le Xperia 5 II en version compact de son smartphone phare Xperia 1 II. Il peut être considéré comme le petit frère du Xperia 1 II, mais il est doté de quelques améliorations significatives. Le Xperia 5 II est le premier smartphone de Sony à afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec le Snapdragon 865, les caméras ZEISS et bien d’autres.

Le Sony Xperia 5 II a été fixé à 899 euros, et sera disponible en quatre coloris, à savoir rose, bleu, gris et noir. Les précommandes débuteront le 29 septembre, mais vous serez déçu de savoir que l’appareil ne sera pas livré avant l’automne 2020.

Comme l’ont révélé les fuites avant le lancement, le Xperia 5 II ressemble et se sent exactement comme son aîné. Cependant, il est beaucoup plus compact et offre un panneau OLED de 6,1 pouces d’une résolution full HD+ avec un ratio 21:9 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La résolution est peut-être inférieure à celle du panneau HDR 4K du Xperia 1 II, mais nous sommes heureux de voir que Sony a finalement adopté la tendance à un taux de rafraîchissement plus élevé.

Le panneau offre non seulement un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais aussi un taux de réponse tactile de 240 Hz pour donner aux joueurs de quoi se réjouir. Le Xperia 5 II comprend également un mode d’amélioration du jeu qui permet aux utilisateurs de modifier la fréquence de rafraîchissement, le flou de mouvement et le taux de réponse tactile.

Les spécifications internes sont analogues à celles de tout autre flagship en 2020. Le processeur Snapdragon 865, associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, mène la charge sous le capot. Le stockage est extensible jusqu’à 1 To par une carte microSDXC. Vous disposez également d’une batterie de 4 000 mAh avec un support de charge USB-PD de 18 W. Le smartphone fonctionne sous Android 10 avec la surcouche de Sony.

Une forte caméra

Le point fort du Xperia 5 II devra être la triple matrice de caméras de marque Zeiss à l’arrière. Il prend en charge les focales 16 mm/24 mm/70 mm, avec l’inclusion d’un capteur primaire de 12 mégapixels avec OIS, un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec autofocus à double pixel, et un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x et un support OIS. Il s’agit de la même configuration de caméra que le Xperia 1 II, mais le capteur ToF est absent.

Les trois caméras sont équipées d’objectifs ZEISS avec un traitement antireflet T*. Sony se vante que le Xperia 5 II est le premier smartphone à prendre en charge l’enregistrement vidéo 4K HDR à 120 fps. Il a également amélioré la qualité de ses vidéos et son application vidéo Pro, qui vous permet de mieux contrôler ce que vous filmez. Les caméras sont compatibles avec l’autofocus en temps réel, ce qui permet à l’appareil de se verrouiller facilement sur l’œil d’un homme ou d’un chat.

Alors oui, le Sony Xperia 5 II semble être un smartphone phare assez bien conçu, avec un écran 120 Hz, des spécifications haut de gamme et des caméras étonnantes.