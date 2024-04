iRobot dévoile son robot aspirateur le plus abordable : le Roomba Combo Essential

iRobot est l’un des fabricants d’aspirateurs robots les plus populaires, mais la plupart de ses produits sont vendus à des prix élevés. En effet, les aspirateurs robots de pointe, tels que le Roomba Combo j9+ d’iRobot, ont révolutionné notre manière de nettoyer nos intérieurs. Capables d’aspirer efficacement la poussière de nos tapis et de laver nos sols durs à la demande, ces appareils nous promettent un foyer impeccable sans effort. Cependant, l’excellence a un prix, et s’offrir un nettoyeur robot 2-en-1 d’une marque de confiance comme iRobot peut représenter un investissement considérable. Mais, la donne pourrait bien changer.

iRobot a récemment levé le voile sur le Roomba Combo Essential, son aspirateur robot 2-en-1 le plus abordable à ce jour. Conjuguant la fonction d’aspiration et capacité de nettoyage humide, cet appareil ne manquera pas de séduire par son prix attractif de seulement 299 euros.

Le Roomba Combo Essential ne lésine pas pour autant sur les performances. Avec une autonomie de batterie de 120 minutes, iRobot assure que cet appareil offre une puissance d’aspiration 18 fois supérieure à celle de ses modèles de la série 600. Plus intelligent, il permet une personnalisation poussée grâce à différents réglages d’aspiration et de mouillage en fonction des besoins de nettoyage.

Les rapports Clean Map indiquent précisément les zones nettoyées par le robot, et iRobot OS autorise la mise en place d’automatisations telles que le nettoyage en votre absence, activé lorsque le système détecte que vous avez quitté votre domicile.

Cependant, à ce prix plus accessible, certaines fonctionnalités des modèles plus onéreux ne sont pas présentes. Notamment, le Combo Essential ne dispose pas de base d’auto-vidage mais seulement d’une station de recharge. Ainsi, il faudra vider manuellement le bac à poussière et remplir le réservoir d’eau entre chaque nettoyage. De plus, la serpillière est fixée sous l’appareil et non pliable, ce qui pourrait poser des problèmes sur les tapis et moquettes.

Le Roomba Combo Essential est déjà vendu

Bien que je n’ai pas encore eu l’opportunité de tester le Roomba Combo Essential, il est plausible que sa performance de nettoyage soit légèrement inférieure à celle des modèles haut de gamme de Roomba. Toutefois, étant donné son positionnement tarifaire avantageux, le Combo Essential pourrait bien devenir un allié de choix pour le nettoyage quotidien.

Pour ceux intéressés par l’acquisition immédiate du Roomba Combo Essential, bonne nouvelle : il est d’ores et déjà disponible à la vente sur la boutique officielle d’iRobot.