La nouvelle Garmin Forerunner 745 est idéale pour les fous du triathlon

Hier, Garmin a annoncé le nouveau membre de sa gamme de montres connectées : la Forerunner 745. Cette magnifique montre est conçue spécialement pour les triathlètes, avec des fonctions adaptées à la course, à la natation et au cyclisme pour mieux aider les athlètes à « poursuivre de nouveaux records personnels ».

Dans le communiqué de presse, Garmin a déclaré que « la Forerunner 745 surveillera les statistiques et analysera les données pour aider les athlètes à atteindre leurs objectifs ». La montre comporte des profils d’activité préchargés (notamment pour le triathlon, la course sur piste et la natation en piscine). Il est ainsi facile pour les athlètes de suivre efficacement leurs progrès et de passer d’une activité à l’autre en appuyant sur un bouton.

La Forerunner 745 est la successeure de la Forerunner 735XT, et dispose de fonctions supplémentaires pour aider les triathlètes à s’entraîner plus efficacement. Elle est tout aussi obsédée que vous par le suivi des statistiques et vous permet de surveiller d’un coup d’œil la charge d’entraînement, la VO2 max, la S02, la variabilité de la fréquence cardiaque et bien plus encore.

L’autonomie de la batterie de la 745 est décente, avec jusqu’à 7 jours d’autonomie en mode smartwatch standard, jusqu’à 6 heures en mode GPS avec la musique, jusqu’à 16 heures en mode GPS sans musique, et jusqu’à 21 heures en mode UltraTrac.

Elle propose des suggestions d’entraînement quotidien, suggère un temps de récupération entre vos séances d’entraînement et résiste à l’eau, et à la sueur. Il y a même une fonction de prévision de course qui tient compte de votre historique d’entraînement et de votre niveau de forme physique pour vous indiquer le temps d’arrivée prévu. Cet outil vous permet également de fixer un objectif en fonction de ce temps pour vous aider à atteindre votre temps d’arrivée idéal.

En dessous les 500 euros

La Forerunner 745 suit également votre rythme cardiaque, le volume de l’exercice, la puissance du vélo, la dynamique de la course et d’autres caractéristiques. Son accès au Multi-GNSS signifie que vous aurez accès aux satellites de navigation même lorsque vous vous entraînez dans des environnements éloignés et difficiles. La montre dispose de quelques autres fonctions que vous pouvez utiliser lorsque vous ne vous entraînez pas, comme Garmin Pay, des notifications intelligentes et la possibilité de synchroniser et d’écouter votre musique préférée.

La montre est désormais disponible sur le site web de Garmin au prix de 499,99 euros. Elle est disponible en quatre couleurs : noir, verte neo tropic, rouge magma et blanc. Et, elle est parfaite pour être portée pendant et en dehors de vos séances d’entraînement.