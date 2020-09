Le nouveau casque VR Quest 2 d’Oculus est disponible à partir de 349 euros

Le prochain casque VR de Facebook a des écrans à plus haute résolution, un processeur plus rapide et plus de mémoire vive. Mais si les spécifications sont plus impressionnantes que son prédécesseur, il est moins cher que le casque VR autonome Oculus Quest original. Et, le nouveau modèle pèse également moins lourd — plutôt une bonne nouvelle pour quelque chose que vous allez devoir avoir sur la tête un petit moment.

Le Oculus Quest 2 est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui au prix de 349 euros et devrait être livré le 13 octobre 2020.

Le nouveau casque est équipé d’un processeur Snapdragon XR2 de Qualcomm, de 6 Go de mémoire vive (RAM), d’un double affichage à 90 Hz avec une résolution de 1 832 x 1 920 pixels (par œil), soit 50 % de pixels en plus que le Quest original. Et, il est livré avec un jeu de contrôleurs de mouvement portatifs.

Le casque pèse 503 grammes au lieu de 571 et est légèrement moins profond que son prédécesseur. Il est équipé d’un serre-tête en tissu doux au lieu d’un serre-tête en caoutchouc rigide, et il est principalement blanc au lieu d’être noir,

Disponible avec 64 ou 256 Go de stockage interne, le Quest 2 est conçu pour que vous puissiez l’utiliser sans avoir à brancher le casque sur un ordinateur. Les jeux et les applications fonctionnent sur le casque lui-même. Le Oculus Quest 2 fonctionne avec le système de suivi Oculus Insight et les dernières nouveautés en matière de contrôleurs sans fil.

En tant que tel, cet appareil ne nécessite aucun dispositif de suivi extérieur — seulement le casque et les contrôleurs. Ces contrôleurs fonctionnent également avec un suivi de contrôleur nouvellement optimisé pour une efficacité accrue et « offrant une autonomie de batterie jusqu’à quatre fois supérieure à celle des contrôleurs Quest’s Touch ».

De grosses améliorations

Mais, vous pouvez également connecter le Quest 2 à un PC à l’aide d’un câble Oculus Link si vous souhaitez jouer ou interagir avec des expériences qui nécessitent davantage de puissance que ce que le Quest 2 fournit seul.

Et c’est important, car Facebook a fini de fabriquer des casques qui ne fonctionnent que lorsqu’ils sont branchés sur un ordinateur. Le Oculus Rift S sera bientôt abandonné, et les ventes devraient prendre fin au printemps 2021. Cela signifie que l’entreprise rationalise sa gamme de casques Oculus pour se concentrer sur un seul produit qui peut « tout faire » — qui se trouve être aussi l’un des produits Oculus les plus abordables à ce jour. Mais, Facebook prévoit de continuer à offrir un support aux casques Rift dans un proche avenir, afin que vous n’ayez pas nécessairement besoin de recycler vos vieux gadgets pour l’instant.