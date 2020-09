Adobe dévoile les pinceaux gratuits de Keith Haring dans une campagne mondiale

L’emblématique artiste Keith Haring a contribué à façonner l’art de la rue tel que la plupart des gens le connaissent aujourd’hui. Il était à la fois artiste et militant, et il a adhéré à l’idée que “l’art est pour tout le monde”. Avec cette devise à l’esprit, Adobe a recréé numériquement 37 pinceaux inspirés par la boîte à outils de Haring. Chaque pinceau peut être téléchargé depuis Adobe Fresco et est disponible dans Photoshop.

En effet, Adobe lance une nouvelle campagne mondiale et des outils pour Adobe Photoshop, Illustrator et Fresco, tous inspirés par le travail de l’artiste Keith Haring et développés en collaboration avec The Keith Haring Studio. Avec ce nouvel ajout, Adobe veut lancer un nouveau mouvement artistique pour un changement positif : l’art est pour tout le monde.

« L’une des ambitions de Keith Haring était de véhiculer son art à grande échelle. Celui-ci a dépassé les frontières, transcendé les cultures et est accessible à tous », ajoute David Stark, administrateur de la Keith Haring Foundation et Président d’Artestart.

« Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux moyens d’introduire Keith Haring aux jeunes générations, et de partager des histoires uniques. Avec les pinceaux numériques d’Adobe, notre ambition était de numériser les outils analogiques que Keith Haring utilisait et de les mettre entre les mains des créatifs pour raconter leurs histoires. Le message de Keith Haring d’alors résonne avec notre présent collectif. Nous ne pouvons que constater à quel point son art est pertinent aujourd’hui, et à quel point l’art et les artistes contribuent à inspirer et à dessiner notre monde ».

Des outils proches de la réalité

Adobe souligne que Keith Haring était plus qu’un artiste. Il avait un style simple, il a brisé les stigmates et défié les visions pour finalement rendre le monde meilleur. Comme dit plus haut, les outils de Harings ont maintenant été numérisés et mis à la disposition d’Adobe dans Photoshop, Illustrator et Fresco.

Les pinceaux représentent des outils allant de la craie aux marqueurs, en passant par l’encre de sumi, les feutres, la peinture acrylique, la peinture en aérosol et la peinture en gouttes. Afin de rendre les outils aussi précis que possible, l’équipe a tenu compte de tous les éléments, des surfaces sur lesquelles Haring aurait travaillé à la vitesse à laquelle il travaillait, entraînant souvent des matériaux humides et des gouttes de peinture.

Un concours

Selon la société, les outils sont basés sur le marqueur préféré de Harings, la craie et la peinture à graffitis. L’entreprise américaine veut inviter une nouvelle génération de créatifs avec l’offre étendue, pour attirer l’attention sur divers sujets sociaux qu’ils trouvent importants.

En plus de donner aux utilisateurs de Fresco et de Photoshop de nouveaux pinceaux, le projet aidera probablement plus de gens à connaître l’héritage de Haring. Afin de sensibiliser au projet, Adobe organise un concours artistique. Pour participer, tout le monde peut utiliser les nouveaux pinceaux pour créer des œuvres d’art qui attirent l’attention sur une question importante, comme l’environnement, l’égalité ou l’éducation. Les participants peuvent soumettre leurs œuvres depuis les réseaux sociaux, et 8 gagnants recevront 5 000 dollars ainsi qu’une adhésion d’un an au Creative Cloud.