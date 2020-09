Find My Mobile de Samsung fonctionnera même lorsque votre smartphone perdu est hors ligne

Les smartphones sont devenus assez avancés de nos jours, mais les localiser reste une tâche presque impossible. Nous disposons de services « Localiser », mais ceux-ci ne fonctionnent généralement que si l’appareil est connecté à Internet au Wi-Fi ou à l’aide de données mobiles. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un smartphone perdu peut ne pas être relié à Internet.

Votre smartphone a peut-être fini par vider sa batterie ou se trouve dans un endroit où il n’y a pas de couverture cellulaire. Les voleurs sont également devenus plus prudents et évitent de connecter un téléphone volé à Internet tant qu’il n’a pas été effacé. Quoi qu’il en soit, lorsqu’un smartphone ou un appareil portable est déconnecté d’Internet, les chances de le retrouver diminuent considérablement. Auquel cas, votre dernier espoir serait de demander de l’aide.

C’est exactement ce que font les dernières mises à jour des systèmes de recherche de Samsung en transformant n’importe quel appareil Samsung Galaxy en balise Bluetooth pour vous aider à localiser votre smartphone perdu ou volé. Une nouvelle mise à jour permettra à l’application Find My Mobile de Samsung de fonctionner pour les smartphones perdus, même s’ils ont été mis hors ligne. La fonction de recherche hors ligne de Find My Mobile est actuellement déployée sur les smartphones Samsung Galaxy dans la mise à jour 7.1.08.0 de l’application, selon 9to5Google.

Elle permet à d’autres smartphones Galaxy dotés de la fonction de recherche hors ligne de rechercher d’autres smartphones à proximité et de signaler leur position. La fonction permet également de trouver des montres connectées et des écouteurs, s’ils ont été connectés pour la dernière fois au smartphone qui les recherchera.

La fonction de recherche hors ligne ne sera pas activée par défaut une fois que l’application Find My Mobile sera mise à jour, mais Samsung envoie des notifications push pour informer les propriétaires de smartphones Galaxy de cette fonctionnalité, comme l’a remarqué Max Weinbach de XDA.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung’s Find My Mobile.

Let’s you track your phone even if it doesn’t have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X

—Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020