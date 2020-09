Une fuite révèle le AirTag, attendu aujourd’hui lors de son événement

Ce mardi 15 septembre, Apple va tenir son premier grand événement matériel de 2020. Bien sûr, il s’agira d’un événement virtuel, car la nouvelle pandémie de coronavirus empêche les entreprises d’organiser des événements en présence de quiconque, mais il devrait néanmoins s’agir d’un événement important, car de multiples grandes lignes de produits devraient être représentées. Selon les dernières fuites et rumeurs, la Apple Watch Series 6 et au moins deux nouveaux modèles d’iPad devraient être lancés et, selon Jon Prosser, Apple pourrait aussi avoir une ou deux surprises en réserve.

Les trackers existent depuis un certain temps, mais cela n’empêche pas Apple d’essayer de construire un appareil analogue. Il semble que le moment soit venu pour Apple de lancer les AirTags, car la société prévoit de dévoiler l’appareil lors de sa conférence prévue à 19 heures, heure française.

Le AirTag est essentiellement un tracker qui utilisera la technologie à bande ultra-large pour se connecter à votre smartphone et vous fournir sa localisation en temps réel. Il va sans dire que l’objectif est de fixer le tracker à n’importe quel appareil que vous souhaitez suivre, comme les clés, les portefeuilles, les bagages, etc.

Bien que le prix ne soit pas encore connu, ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché, et je pense qu’Apple pourrait le vendre pour au moins 100 euros. Mais selon Jon Prosser, le géant de la technologie basé à Cupertino prépare une approche qui pourrait en surprendre plus d’un. Parce que chaque euro est le bienvenu, Apple vendra les AirTags sans porte-clés, donc si vous voulez un tel produit, vous devrez en acheter un séparément.

On ne sait pas encore combien ce porte-clés pourrait coûter, mais il est évident qu’il faut dépenser plus pour pouvoir utiliser les AirTags.

Il ne sera pas donné

D’après la fuite, l’appareil sera livré avec un design assez conventionnel chez Apple, avec la jolie pomme croquée en tant que logo, ainsi qu’un texte sur le bord chromé indiquant « Bluetooth LE, Ultra Wideband, AirTag, Designed by Apple in California, Assembled in China ».

Des informations complètes devraient être communiquées par Apple dans le courant de la soirée, et les ventes devraient très probablement démarrer dans quelques semaines seulement. Il reste à voir si cela deviendra un autre produit Apple à succès.