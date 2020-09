L’iPhone 12 Pro ne devrait pas se vanter d’un écran ProMotion à 120 Hz

La gamme de smartphones d’iPhone 12 aurait dû être annoncée dans deux jours, mais les dernières rumeurs laissent entendre que ce ne sera pas le cas. Néanmoins, cela ne signifie pas que la production en masse des modèles de base n’a pas déjà commencé.

En effet, si les smartphones doivent être disponibles dans les semaines qui suivent l’annonce, les lignes de production devraient déjà produire en masse les unités. Bien sûr, cela signifie également que les fonctionnalités du matériel devraient déjà être verrouillées et fixées et, malheureusement, cela signifie aussi qu’une fonctionnalité encore débattue ne verra pas le jour sur le nouveau flagship d’Apple.

Parmi les nombreux débats qui ont entouré les nombreuses nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 12, c’est peut-être le taux de rafraîchissement de 120 Hz qui a été le plus débattu. Baptisée « ProMotion », cette technologie d’affichage a longtemps été considérée comme destinée aux iPhone depuis ses débuts sur l’iPad Pro. Beaucoup pensaient que cette année serait celle des iPhone, y compris Jon Prosser de Front Page Tech qui en a même apporté la preuve.

Il a également précisé que la preuve du taux de rafraîchissement de 120 Hz provenait d’un PVT (Production Validation Test Unit), ce qui était assez proche de ce que serait le dernier iPhone 12 Pro Max. Il a également mentionné que, curieusement, Apple avait également d’autres PVT qui n’avaient pas cette caractéristique, laissant entendre que la société pourrait décider à la dernière minute lequel choisir.

Il s’avère maintenant que le côté « non 120 Hz » a gagné.

Mass production started this week btw – Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

Triste

Dans un récent tweet, YouTuber a affirmé que l’iPhone 12 est entré en production de masse et que la fonction 120 Hz n’a pas été retenue. Bien sûr, tant qu’Apple n’aura pas fait l’annonce elle-même, il y a encore un petit espoir que ce ne soit pas le cas.

Il y a encore un débat sur la raison pour laquelle Apple laisserait de côté une telle fonctionnalité de l’iPhone 12 Pro. Sur l’iPad Pro, le taux de rafraîchissement plus rapide a permis de réduire non seulement le retard d’affichage, mais aussi la latence de l’Apple Pencil, cette dernière étant inutile pour un iPhone. Il y a aussi la question des iPad Pro et des iPhone qui utilisent des technologies d’affichage différentes et, comme toujours avec Apple, la société à la pomme croquée ne sera pas satisfaite si elle ne peut pas perfectionner une implémentation avant son lancement.