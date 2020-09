Le LG Wing avec un écran pivotant sera mis en vente le 5 octobre

Nous entendons parler d’un nouveau smartphone à double écran de LG, le LG Wing, depuis un certains. Si le lancement du smartphone était initialement prévu ce jour, il est probable que la société se contentera de le présenter lors de l’événement virtuel qui se tiendra aujourd’hui. Selon les responsables de l’industrie cités dans le rapport, le 25 septembre a été fixé comme date de lancement, mais cette date a maintenant été reportée au début du mois d’octobre.

Des sources de l’industrie ont indiqué à un site d’information coréen que les préparatifs étaient en cours pour la sortie du smartphone LG Wing le 5 octobre.

Entre-temps, le rapport affirme également que LG prévoit de « tester » le téléphone pendant quatre semaines avec certains utilisateurs, mais on ne sait pas encore ce que cela impliquerait. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de nouvelles informations sur l’appareil pour le moment, mais espérons que nous commencerons à avoir des fuites à l’approche de la date de lancement.

Le LG Wing sera le premier téléphone à être lancé dans le cadre du « projet Explorer » de LG qui, selon la société, offrira « des expériences d’utilisation distinctes et encore inexplorées qui s’attaqueront à des territoires inexplorés dans l’industrie ». LG n’a confirmé le nom de l’appareil qu’en début de semaine, mais la société avait déjà révélé qu’il s’agira d’un combiné à double écran avec un affichage pivotant.

En raison de la conception non conventionnelle du LG Wing et de ses écrans en forme de T, il a fait l’objet de nombreuses spéculations et fuites.

Rendez-vous à 16 heures

Le LG Wing devrait être doté d’un écran primaire de 6,8 pouces et d’un écran secondaire de 4 pouces avec un ratio 1:1. Une vidéo qui a fait l’objet d’une fuite montre la rotation du smartphone en mouvement — un écran pivote de 90 degrés horizontalement au-dessus de l’autre écran, s’alignant en forme de T.

Quant au reste des spécifications techniques, le LG Wing offrirait une connectivité 5G, serait équipé d’un processeur Snapdragon de la série 700 (peut-être le Snapdragon 765G), et son prix dépasserait les 1 000 dollars. Il disposerait également d’au moins 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne. Le reste des caractéristiques techniques et des fonctionnalités clés restent encore à définir, mais nous espérons obtenir plus de détails prochainement.

L’événement virtuel aura lieu à 16 heures, heure française, et pourra être suivi sur la chaîne officielle YouTube et la page Facebook de LG Mobile.