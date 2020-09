Twitter semblait tester une fonction d’édition, mais c’est un bug

Twitter semblait travailler sur une fonction d’édition de tweet, mais il s’est avéré être un bug. Comme l’a remarqué Star Simpson, un utilisateur de Twitter, et comme l’a rapporté The Verge, la fonction de composition de Twitter s’est comportée d’une manière qui a fait croire aux utilisateurs de Twitter que l’entreprise travaille à la mise en place d’une fonction de composition.

L’incident survient un mois seulement après qu’un bouton « Annuler l’envoi » a été repéré dans une enquête de Twitter dans le cadre de son modèle d’abonnement.

Voici comment le bug a fonctionné : lorsqu’un utilisateur de Twitter répondait à un tweet et le supprimait immédiatement, la fenêtre de rédaction du tweet ramenait automatiquement le texte complet du tweet précédemment supprimé. Les utilisateurs de Twitter ont pensé que cela faisait partie des plans de l’entreprise pour apporter la fonctionnalité d’édition à la plateforme.

hey tom — unfortunately, we’re not testing this. it’s a bug and we’re looking into it.

—liz kelley (@lizkelley) September 14, 2020