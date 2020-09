Microsoft confirme que la Xbox Series S arrive le 10 novembre

Hier, Microsoft a fait l’annonce que nous attendions tous puisqu’elle a officialisé sa console Xbox Series S après qu’une série de fuites est apparue dans la nuit. La société confirme que la nouvelle console Xbox Series S à 299 dollars arrivera le 10 novembre.

La date de sortie de la console a été révélée à la fin d’une bande-annonce officielle publiée sur le compte Xbox sur YouTube, que vous pouvez voir ci-dessus. Sur le plan du contenu, il s’agit exactement de la même bande-annonce que nous avons vue fuiter sur la toile, avec une différence essentielle : au lieu d’afficher une vague fenêtre de sortie « Novembre 2020 » à la fin, la version officielle de cette bande-annonce confirme que la Xbox Series S sera lancée le 10 novembre.

Cela signifie que la Xbox Series S a maintenant la particularité d’être la première console de nouvelle génération avec une date de sortie réelle. En effet, c’est la même date que le lancement de la Xbox Series X, selon la rumeur.

Microsoft a longtemps soutenu qu’elle vise novembre 2020 pour la Xbox Series X, mais on ne sait pas encore si la console haut de gamme sera lancée le même jour. Il semble sûr de supposer que les deux consoles seront lancées côte à côte, mais jusqu’à ce que nous ayons la confirmation officielle de Microsoft, il est évidemment impossible de l’affirmer.

La bande-annonce a également fui plus tôt dans la journée, confirmant la prise en charge d’une vitesse de 120 images par seconde à 1440 p, du ray tracing et d’un SSD de 512 Go.

Microsoft n’a pas encore confirmé les spécifications complètes de la Xbox Series S, mais la console, moins chère (et plus petite), est conçue pour le jeu en 1440p à environ 4 téraflops de performance. Selon les informations partager jusqu’ici, il semble que la Xbox Series S partagera le même processeur que la Series X, ce qui en fera un point d’entrée étonnamment bon marché pour la prochaine génération de jeux attendus plus tard dans l’année.

Une question sur le stockage

Nous devrions en apprendre beaucoup plus sur les performances graphiques de la Xbox Series S, mais le seul inconvénient matériel immédiat et évident est les 512 Go de stockage. Cela pourrait être un défi pour certains, d’autant plus que les jeux modernes dépassent régulièrement la barre des 100 Go. Microsoft va probablement contrer cela avec des ressources plus petites lors du téléchargement des jeux, et il est probable que la Xbox Series S inclura le même port de stockage amovible que celui de la Xbox Series X, plus grande.

Microsoft promet de fournir bientôt plus d’informations sur la Xbox Series S, il ne faudra donc pas longtemps pour en savoir beaucoup plus sur la petite console Xbox de nouvelle génération de Microsoft. Quoi qu’il en soit, novembre s’annonce comme un mois chargé pour l’industrie des jeux. Selon des rapports récents, Sony envisage de lancer la PlayStation 5 en novembre également, de sorte que nous pourrions voir les Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition toutes lancées à une ou deux semaines d’intervalle.