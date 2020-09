Le LG Wing pourrait avoir un écran pivotant étonnamment fin

LG a pratiquement confirmé le LG Wing, le premier de sa nouvelle gamme de smartphones « Project Explorer » axée sur les expériences innovantes, et a pratiquement confirmé la principale caractéristique dudit smartphone. Il s’agira bien sûr de son deuxième écran rotatif ou « pivotant », ce qui est à la fois étrange, mais aussi intrigant. Comme pour tout design nouveau et étrange, la première question que se poseront les consommateurs sera toujours « pourquoi » et une nouvelle fuite semble renforcer la réponse.

Nous avons déjà vu le LG Wing en action, pour ainsi dire. Deux fuites vidéo montrent les capacités multitâches du smartphone, permettant aux utilisateurs d’exécuter deux applications à la fois ou d’exécuter une application avec une interface utilisateur informative supplémentaire sur le deuxième écran. Mais qu’en est-il si vous utilisez le smartphone normalement ?

C’est exactement ce que montre une nouvelle fuite en provenance de Corée du Sud, l’écran principal devenant une sorte de zone plus large pour les notifications. Bien sûr, le point principal de cette vidéo est l’action de pivotement de l’écran principal, et non du second écran. Il est logique, après tout, que le deuxième écran en dessous fasse partie du châssis principal du smartphone, l’écran principal plus fin pivotant sur le dessus.

Le Wing permet à un écran de pivoter de 90 degrés horizontalement au-dessus d’un autre écran afin qu’ils puissent s’aligner en forme de T.

Certes, cela ne répond pas encore suffisamment à la question de la finalité, bien qu’une autre vidéo « maquette » tente d’explorer les possibilités qu’une telle configuration pourrait apporter. C’est certainement un cas inhabituel et cela dépendra encore plus de LG qui devra trouver comment faire en sorte que les applications traditionnelles supportent cet arrangement sans que les développeurs aient à modifier leurs applications.

Alléchant !

Et dans une image partagée par Evan Blass sur son Patreon, vous pouvez avoir un autre aperçu de la minceur de l’appareil. L’image de Blass indique également que le Wing sera équipé d’une triple caméra à l’arrière, sera disponible en deux coloris et se connectera aux réseaux 5 G.

Il y a encore beaucoup de questions ouvertes sur le LG Wing, mais ces vidéos apportent une certaine légitimité sur l’utilité d’un second écran rotatif. Néanmoins, avec la partie supérieure de l’écran qui se déplace comme ça, la résistance, la robustesse et, surtout, l’ergonomie du smartphone seront probablement très affectées et scrutées au moment de la sortie — Samsung s’en souvient encore avec la première génération de son Galaxy Fold.