Google lance Android 11, et pas seulement pour les smartphones Pixel

Hier, Google a surpris le monde ! Le dernier et plus grand système d’exploitation mobile de Google, Android 11, est officiellement arrivé. Alors qu’Android 11 était en version bêta public depuis quelques mois, il est maintenant sorti de cette version bêta et disponible pour les consommateurs — mais pas tous.

Selon un article du blog de Google, le nouveau système d’exploitation sera disponible pour tous les appareils Pixel 2 et suivants, ainsi que pour certains smartphones de OnePlus, Xiaomi, OPPO et realme. Il s’avère toutefois que seuls les smartphones Pixel bénéficient de versions stables, et les autres entreprises poussent la mise à jour dans le cadre d’une version bêta.

Android 11 n’est pas une refonte visuelle massive, mais offre quelques nouvelles fonctionnalités pour le système d’exploitation. Notamment, Android 11 offre aux utilisateurs de meilleurs contrôles de confidentialité, y compris des permissions uniques. C’est une fonctionnalité disponible sur iOS depuis un certain temps, et qui est pratique pour ceux qui veulent prendre le contrôle de leur vie privée numérique.

Android 11 permet également de « réinitialiser automatiquement » les autorisations pour les applications que vous n’avez pas utilisées depuis un certain temps.

Google facilite également l’accès aux mises à jour de confidentialité sur votre smartphone. Dans Android 11, vous pourrez obtenir des correctifs de confidentialité de la même manière que vous mettriez à jour une application, directement depuis le Google Play Store. Cela signifie que les correctifs de confidentialité peuvent être appliqués sans qu’une mise à jour complète du système d’exploitation soit nécessaire.

Il y a également quelques changements visuels. Le plus notable est peut-être le nouvel écran « hors tension », qui permet d’accéder à Google Pay et à vos appareils de la maison connectée les plus utilisés. Il s’agit essentiellement de la réponse de Google au Centre de contrôle d’Apple, et ajoute une touche visuelle à Google Home, qui était traditionnellement contrôlée par le biais de Google Assistant.

Bubbles « unifie » les messageries

L’autre nouveau contrôle visuel majeur, « Bubbles », rassemble toutes vos applications de chat en une seule interface. Les bulles fonctionnent de la même manière que les bulles de chat pour Facebook Messenger, vous permettant d’accéder à des chats individuels. Cependant, Bubbles est différent de Messenger, dans la mesure où il fonctionne sur une gamme d’applications — ce qui signifie que vous pouvez répondre aux chats de Messenger, WhatsApp, Google Messages, etc. sans avoir à passer d’une application à l’autre.

Les smartphones Pixel ont aussi quelques fonctionnalités supplémentaires. Il y a une nouvelle fonction de partage de la localisation AR pour permettre aux utilisateurs de trouver leurs amis et une nouvelle fonction de réponse intelligente qui est intégrée à Gboard sur les appareils Pixel.