Apple annonce un événement pour le 15 septembre, l’iPhone 12 absent ?

Après une longue attente, et une liste assez longue de rapports et de rumeurs sur le retard de l’iPhone 12, puis son entrée en production de masse, et bien plus encore, Apple a finalement annoncé son futur événement de lancement. Dans une invitation envoyée aux médias, Apple a annoncé que son événement aura lieu le 15 septembre à 10 heures, heure locale, soit 19 heures en France. Comme la plupart des événements de cette année, l’événement sera entièrement virtuel.

Mais il y un couac. Alors qu’avant cette semaine on s’attendait à ce qu’Apple dévoile bientôt l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, des rumeurs laissent entendre que nous verrons plutôt un iPad et une Apple Watch durant l’événement. Cela pourrait-il être un grand bouleversement pour les fans d’iPhone qui souhaitent passer à un nouveau modèle cet automne, ou est-ce juste le signe qu’Apple change un peu sa stratégie ?

Étant donné la phrase « Time Flies », Apple va probablement se concentrer sur l’Apple Watch pour cet événement, avec le lancement de la Apple Watch Series 6.. Cette version de l’Apple Watch comprendra probablement de nouvelles options de bracelets, des capteurs pour améliorer la santé du porteur grâce à l’exercice physique et de nouveaux cadrans de montre pour le plaisir. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles la société lancera également une autre Apple Watch pour remplacer la Series 3 à ce niveau de prix.

En outre, un nouvel iPad Air est attendu durant l’événement. Le rafraîchissement de l’iPad Air devrait se faire à l’aide d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran — Touch ID — ou d’un capteur Touch ID intégré au bouton d’accueil de l’appareil. Cet appareil devrait avoir un écran de 10,8 pouces et la possibilité d’interagir avec un Apple Pencil.

Par ailleurs, nous pourrions également voir une nouvelle Apple TV et un HomePod plus petit.

Il est probable que l’avenir de la réalité augmentée sera au centre de cet événement. Il sera intéressant de voir comment cela fonctionnera, étant donné que les fonctionnalités de réalité augmentée des appareils Apple étaient autrefois largement reléguées aux appareils dotés de capteurs 3D sur le devant et/ou à l’arrière.

Pas d’annonce d’iPhone 12 ?

Reste à savoir si Apple annoncera réellement sa nouvelle gamme d’iPhone… L’événement a lieu plus tard que l’annonce habituelle de septembre pour la programmation d’automne d’Apple, probablement en raison des retards causés par la pandémie de COVID-19 en cours. Apple a confirmé qu’elle ne livrerait pas ses nouveaux smartphones en septembre lors de son dernier appel aux gains.

Cette année, Apple devrait lancer quatre nouveaux iPhone. Nous espérons voir un iPhone 12 de 5,4 pouces, un iPhone 12 de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Tous ces appareils devraient être compatibles avec la connectivité 5G. Cependant, des rapports suggèrent que seul l’iPhone 12 Pro Max sera doté de capacités mmWave pour la 5G — par ondes millimétriques. Il est également question que le capteur LiDAR de l’iPad Pro fasse son apparition dans les variantes Pro du nouvel iPhone 12.