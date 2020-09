Microsoft pourrait lancer un petit Surface Laptop de 12,5 pouces

Microsoft travaille à l’élargissement de sa gamme d’appareils Surface, et après avoir lancé le modèle à double écran sous Android, le Surface Duo, la société souhaite maintenant mettre sur le marché un ordinateur portable Surface Laptop plus abordable.

Le plan est simple : le géant du logiciel essaie de rendre sa gamme d’appareils disponibles pour un plus grand nombre de clients, et pour ce faire, il lui suffit de proposer des PC Surface dans un plus grand nombre de configurations, avec des tailles différentes, et à des prix plus bas également.

En d’autres termes, l’objectif à long terme est de faire baisser le prix de la gamme Surface. Et, la seule façon d’y parvenir est de lancer de nouveaux modèles qui ne seraient pas nécessairement dotés de caractéristiques haut de gamme, mais qui conserveraient la construction haut de gamme qui distingue la marque Surface.

Ainsi, Microsoft prévoit de construire un modèle Surface de milieu de gamme qui serait doté d’un facteur de forme classique, et selon un rapport de Windows Central, cet appareil porte le nom de code « Sparti ».

La cible semble actuellement être la salle de classe, car Microsoft souhaite que ce Surface Laptop soit spécifiquement destiné aux étudiants. La plupart de ses spécifications et caractéristiques sont donc spécifiquement conçues pour répondre aux besoins typiques d’un étudiant.

Plus comme un Surface Laptop Go, cet appareil fonctionnera sous Windows 10 en mode S, il sera donc limité aux applications publiées dans le Microsoft Store. Les utilisateurs seront très probablement autorisés à le mettre à niveau vers la version complète de Windows 10, et ses spécifications matérielles seront spécifiquement adaptées pour pouvoir offrir la meilleure expérience possible aux clients qui renoncent à Windows 10 en mode S également.

Un écran de 12,5 pouces

Avant tout, ce nouveau Surface Laptop sera doté d’un écran de 12,5 pouces, donc plus petit que les modèles actuels du même appareil. Cela devrait le rendre plus portable, ce qui, pour un étudiant, est très important lors de l’achat d’un nouvel appareil.

La puissance sera fournie par un processeur Intel Core i5 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais il est possible que des spécifications améliorées pour plus de RAM et de stockage soient également proposées.

Le prix sera sans aucun doute un élément clé du nouvel appareil, car Microsoft veut le garder abordable, mais pas trop.

Il va sans dire que l’appareil sera moins cher que les modèles actuels Surface, et le prix pourrait commencer entre 500 et 600 dollars. Cela ferait du nouveau Surface Laptop de 12,5 pouces le PC Surface le plus abordable après le Surface Go, un autre modèle également destiné aux étudiants, mais avec des spécifications encore plus basses.

Concurrencer les Chromebooks

À première vue, Microsoft ne s’adresse pas seulement aux étudiants avec un Surface plus abordable, mais aussi après l’offensive des Chromebooks de Google qui gagne du terrain dans le secteur de l’éducation. Microsoft doit trouver un moyen de rester pertinent sur ce marché, d’autant plus que ses rivaux proposent des appareils plus abordables qui ont évidemment plus de sens pour les enseignants et les étudiants.

D’autre part, Microsoft parie beaucoup sur sa marque Surface, et pour l’instant, il semble que ce nouveau portable Surface Laptop ne compromette en rien l’expérience traditionnelle de Surface.

Selon les rumeurs existantes, il semble que la date cible à laquelle le nouveau modèle pourrait disparaître soit la période des vacances de cette année, même si cela pourrait très bien changer en fonction de l’avancement du développement. Le nouveau modèle pourrait être annoncé en octobre lors d’un événement consacré au matériel, qui, étant donné la situation sanitaire actuelle, pourrait se dérouler exclusivement en ligne. Le programme de précommande pourrait commencer peu après le salon, les livraisons devant débuter plus tard dans l’année.